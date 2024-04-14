Весенний макияж 2024: от росистой кожи до ярких румян

Три модных тренда весеннего макияжа: нанесение цветной туши и румян по всей щеке

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После периода зимней пассивности и однообразия мы стремимся преобразиться, выйти из своих комфортных уголков и заблестеть как красочные бабочки. И это преображение начинается с макияжа. Весна приносит новый листок, и это идеальное время для экспериментов с цветом, текстурой и возможно, вдохновением из 90-х и нулевых.

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Визажист Любовь Брусницына отмечает, что в этом сезоне на пике популярности макияж с эффектом росистой кожи и макияж "без макияжа". Эффект сияющей и увлажненной кожи достигается с помощью легких тональных средств, блесков и масел для губ, создавая сбалансированное и естественное покрытие. Важную роль играют хайлайтеры, придающие лицу естественное сияние. Тенденция также включает использование бронзаторов для подчеркивания контуров и создания солнечного блеска на коже.

В макияже для глаз акцент делается на смешении зимних и весенних оттенков, создавая морозный образ с блестящими, бледно-голубыми и розовыми тенями. Цветная тушь и синие блестки придают макияжу яркость. Для предпочитающих более нейтральный стиль подойдет нюдовый макияж с акцентом на ухоженной коже.

Румяна становятся одним из главных элементов макияжа в 2024 году. Теперь акцент делается не только на "яблочках" щек, но и на всей их поверхности, создавая яркий и насыщенный образ. Популярными становятся коралловые, фиолетовые и оранжевые оттенки, позволяющие экспериментировать и подбирать подходящий оттенок для различных типов кожи.

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