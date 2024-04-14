Борьба с грибком ногтей: причины, симптомы и эффективные препараты

Грибковая инфекция ногтей представляет серьезную проблему, и без должного лечения восстановление становится затруднительным. Мы изучили причины возникновения онихомикоза, потенциальные осложнения и составили список лучших препаратов для борьбы с этой инфекцией.
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Причины заражения:
Прямой контакт с инфицированным человеком или его личными вещами.
Сопутствующие заболевания, такие как гипотиреоз, лимфостаз, диабет, ожирение и иммунные нарушения.
Виды онихомикоза:
Нормотрофический: появление желтых или белых полос на поверхности ногтя без изменения формы.
Гипертрофический: утолщение ногтевой пластины с изменением цвета и ломкостью.
Дистрофический: истончение и отслойка ногтя с образованием полостей.
Как распознать онихомикоз:
Изменение формы ногтя.
Изменение структуры ногтя.
Изменение цвета ногтя.
Боль при касании.
Неприятный запах.
Топ препаратов против онихомикоза:
"Экзодерил" (Sandoz, Австрия)
"Лоцерил" (Galderma, Франция)
"Офломил" (Glenmark, Индия)
"Микодерил" (Фармстандарт-Лексредства, Россия)
"Микозан" (Serrix, Нидерланды)
"Кандид" (Glenmark, Индия)
"Нитрофунгин" (Teva, Чешская Республика)
"Мизол" (Эвалар, Россия)
"Батрафен" (Sanofi Aventis, Германия)
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