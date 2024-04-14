Борьба с грибком ногтей: причины, симптомы и эффективные препараты

Исследование грибка ногтей: факторы возникновения и методы лечения

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Грибковая инфекция ногтей представляет серьезную проблему, и без должного лечения восстановление становится затруднительным. Мы изучили причины возникновения онихомикоза, потенциальные осложнения и составили список лучших препаратов для борьбы с этой инфекцией.

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Причины заражения:

Прямой контакт с инфицированным человеком или его личными вещами.

Сопутствующие заболевания, такие как гипотиреоз, лимфостаз, диабет, ожирение и иммунные нарушения.

Виды онихомикоза:

Нормотрофический: появление желтых или белых полос на поверхности ногтя без изменения формы.

Гипертрофический: утолщение ногтевой пластины с изменением цвета и ломкостью.

Дистрофический: истончение и отслойка ногтя с образованием полостей.

Как распознать онихомикоз:

Изменение формы ногтя.

Изменение структуры ногтя.

Изменение цвета ногтя.

Боль при касании.

Неприятный запах.

Топ препаратов против онихомикоза:

"Экзодерил" (Sandoz, Австрия) "Лоцерил" (Galderma, Франция) "Офломил" (Glenmark, Индия) "Микодерил" (Фармстандарт-Лексредства, Россия) "Микозан" (Serrix, Нидерланды) "Кандид" (Glenmark, Индия) "Нитрофунгин" (Teva, Чешская Республика) "Мизол" (Эвалар, Россия) "Батрафен" (Sanofi Aventis, Германия)

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