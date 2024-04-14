Борьба с грибком ногтей: причины, симптомы и эффективные препараты

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Исследование грибка ногтей: факторы возникновения и методы лечения

1:24
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Грибковая инфекция ногтей представляет серьезную проблему, и без должного лечения восстановление становится затруднительным. Мы изучили причины возникновения онихомикоза, потенциальные осложнения и составили список лучших препаратов для борьбы с этой инфекцией.

Исследование грибка ногтей: факторы возникновения и методы лечения
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Причины заражения:

  • Прямой контакт с инфицированным человеком или его личными вещами.
  • Сопутствующие заболевания, такие как гипотиреоз, лимфостаз, диабет, ожирение и иммунные нарушения.

Виды онихомикоза:

  • Нормотрофический: появление желтых или белых полос на поверхности ногтя без изменения формы.
  • Гипертрофический: утолщение ногтевой пластины с изменением цвета и ломкостью.
  • Дистрофический: истончение и отслойка ногтя с образованием полостей.

Как распознать онихомикоз:

  • Изменение формы ногтя.
  • Изменение структуры ногтя.
  • Изменение цвета ногтя.
  • Боль при касании.
  • Неприятный запах.

Топ препаратов против онихомикоза:

  1. "Экзодерил" (Sandoz, Австрия)
  2. "Лоцерил" (Galderma, Франция)
  3. "Офломил" (Glenmark, Индия)
  4. "Микодерил" (Фармстандарт-Лексредства, Россия)
  5. "Микозан" (Serrix, Нидерланды)
  6. "Кандид" (Glenmark, Индия)
  7. "Нитрофунгин" (Teva, Чешская Республика)
  8. "Мизол" (Эвалар, Россия)
  9. "Батрафен" (Sanofi Aventis, Германия)
ГРИБОК НОГТЕЙ: симптомы и лечение на ногах и руках. Лечение грибка ногтей в домашних условиях
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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