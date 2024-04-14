Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите на участке антерикум
Исследование грибка ногтей: факторы возникновения и методы лечения
Публицисты советуют Гарри и Меган вернуться в Великобританию
Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок
Сергей Смирнов: лучше выбирать жилье по качеству, а не по ипотечным условиям
Анастасия Бунина: цены на бензин поднимутся перед началом дачного сезона
Ученые из РГУ совершили открытие в области производства металлотрикотажных тканей
США обеспокоены тем, что Израильский ответ на атаку Ирана будет слишком рискованным
Какая максимальная скорость кошки
Косметика для молодости: секреты омоложения кожи изнутри

Секреты молодости кожи с помощью косметики

1:37
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом процессы выработки коллагена и эластина в клетках замедляются, что приводит к потере упругости кожи. Аналогия с матрасом на пружинах объясняет, что без поддержки она начинает проваливаться, образуя морщины и брыли. Косметологи предлагают методы укрепления кожи изнутри, предотвращая ее старение, в том числе с помощью специальной косметики.

Секреты молодости кожи с помощью косметики
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Витамин С является мощным омолаживающим компонентом, который защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов и УФ-излучения. Он также стимулирует синтез коллагена и помогает уменьшить пигментные пятна.

Гиалуроновая кислота действует как оазис для кожи, предотвращая ее обезвоживание и уменьшая образование морщин.

Молочная кислота, часто встречающаяся в косметических средствах, отшелушивает кожу, стимулируя обновление клеток и синтез коллагена.

Ретинол, известный как "инъекция красоты в баночке", эффективен в борьбе с пигментацией, отшелушивает кожу и стимулирует клеточный метаболизм.

Ниацинамиды, или витамин В3, помогают укрепить коллагеновые волокна, уменьшить воспаления и пигментацию.

Пептиды являются мощными компонентами, борющимися за омоложение кожи, восстанавливающими поврежденные клетки и ткани.

Гликолевая кислота, как и ретинол, стимулирует синтез коллагена и выравнивает тон кожи, но перед использованием стоит протестировать на аллергию.

Комбинируя эти компоненты в курсовом использовании, можно добиться максимального эффекта в борьбе за молодость и здоровье кожи.

Как добиться ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ с помощью косметики
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Последние материалы
Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок
Сергей Смирнов: лучше выбирать жилье по качеству, а не по ипотечным условиям
Анастасия Бунина: цены на бензин поднимутся перед началом дачного сезона
Ученые из РГУ совершили открытие в области производства металлотрикотажных тканей
США обеспокоены тем, что Израильский ответ на атаку Ирана будет слишком рискованным
Какая максимальная скорость кошки
Секреты молодости кожи с помощью косметики
Сорта вишни "Антрацитовая", "Шоколадница", "Десертная Морозовой"
Коротко и по делу: почему спорт не влияет на похудение
Автоэксперт Константинов рассказал, как понять, что рулевой механизм неисправен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников