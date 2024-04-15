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Уход за кожей, склонной к акне: выбор масел для улучшения её состояния

Шесть лучших масел для проблемной кожи: рекомендации дерматологов

1:58
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Ваша кожа склонна к прыщам, и вы отказываетесь от использования жирных кремов и масел при уходе? Это неправильно! Специалисты утверждают, что использование некоторых видов масел на самом деле может помочь улучшить состояние кожи, склонной к прыщам. Однако ключевым моментом при его выборе является некомедогенность — способность не забивать поры. Рассмотрим шесть лучших масел для проблемной кожи, рекомендованных дерматологами портала byrdie.com.

Шесть лучших масел для проблемной кожи: рекомендации дерматологов
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Масло жожоба

Легкое, быстро впитывающееся масло, которое помогает сбалансировать выработку кожного сала. Богатое витаминами и антиоксидантами, оно обладает противовоспалительными свойствами.

Масло виноградной косточки

Еще один отличный выбор для жирной и склонной к акне кожи. Оно увлажняет, снижает воспаление и помогает сократить шрамы от прыщей. Наносите его на кожу или добавьте в свои уходовые средства.

Масло чайного дерева

Известное своими антибактериальными свойствами, оно может быть эффективным средством против прыщей. Разбавьте его базовым маслом и нанесите на активные высыпания.

Масло шиповника

Богатое витаминами и жирными кислотами оно укрепляет кожный барьер, увлажняет и снижает воспаление, способствуя регенерации кожи.

Аргановое масло

Обладает увлажняющими свойствами, помогает контролировать выработку кожного сала и сбалансировать жирность кожи. Можно использовать один или два раза в день.

Масло бакучиола

Это растительная альтернатива ретинолу, способствующая обновлению клеток кожи и уменьшению воспаления. Рекомендуется использовать вечером на чистую сухую кожу.

Выбирая подходящее масло для вашей кожи, помните о его некомедогенности и следуйте рекомендациям дерматологов. Уход за проблемной кожей может быть эффективным и приятным с правильно подобранными маслами.

ТОП 8 масел для проблемной кожи
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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