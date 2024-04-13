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Секреты приятного аромата без парфюма: лайфхаки для естественной свежести

Три совета, как иметь приятный аромат без применения парфюмерии

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Конечно, многие девушки не могут представить свой образ без использования любимого парфюма. Однако существуют способы получить приятный аромат даже без его применения. Мы подобрали несколько лайфхаков, которые могут вам в этом помочь.

Три совета, как иметь приятный аромат без применения парфюмерии
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
  1. Принимайте душ пару раз в день. Регулярное очищение кожи тела необходимо для предотвращения размножения бактерий и огрубления кожи. Используйте скрабы и кислотные средства для очищения, подходящие для вашего типа кожи. Этот подход может уменьшить необходимость использования дезодорантов и парфюма.
  2. Обратите внимание на ваш рацион. Ваше питание может влиять на запах вашего тела. Неправильное питание, такое как употребление большого количества красного мяса, углеводов и красных овощей, может спровоцировать появление неприятного запаха. Употребление большего количества воды может помочь выводить из организма ненужные элементы быстрее.
  3. Приобретайте продукты с натуральными добавками. Очищающие средства с натуральными маслами, такими как кокосовое, ши и миндальное, могут не только увлажнить кожу, но и придать ей приятный аромат, который может заменить парфюм.
Как, сколько и куда надо наносить парфюм? Секреты правильного использования парфюмерии и духов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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