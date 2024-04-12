Борьба с мешками под глазами: от хитростей до серьезных решений

Как удалить мешки под глазами быстро и результативно

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Мешки под глазами могут возникать по разным причинам, и важно определить, что именно их вызывает. Возможно, это утренняя отечность, обусловленная недостатком сна, неправильным образом жизни или даже употреблением соленой пищи. Отеки также могут быть результатом неподвижного образа жизни. В случае временных отеков важно устранить их первопричину и принять меры по профилактике, так как они могут привести к растяжению кожи и стать причиной возрастной неудовлетворенности и обращения к пластическому хирургу.

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Для временных отеков можно использовать охлажденные гидрогелевые патчи. Однако более сложно справиться с наследственной склонностью к отекам или с отеками, обусловленными проблемами со здоровьем. В этом случае они могут стать предтечей жировых грыж на нижнем веке, что является проблемой возрастного характера.

Для борьбы с такими отеками можно использовать кремы и патчи с противоотечными компонентами, такими как кофеин или пептиды. Также эффективны специальные альгинатные маски, которые стимулируют кровообращение и помогают справиться с отечностью.

При недостаточной эффективности косметических средств можно обратиться к косметологическим процедурам, таким как микротоковая терапия, мезотерапия и лимфодренажный массаж. Эти процедуры направлены на улучшение микроциркуляции крови и вывод лишней жидкости.

В случае, когда косметология становится неэффективной, можно рассмотреть более серьезные методы, такие как нижняя блефаропластика, которая удаляет жировые грыжи и, при необходимости, подтягивает кожу в области нижнего века.

Как быстро убрать МЕШКИ И ОТЁКИ ПОД ГЛАЗАМИ на лице. Упражнения от мешков под глазами