Предостережения и рекомендации: опасности перманентного макияжа, о которых следует знать

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Пять потенциальных проблем, связанных с перманентным макияжем

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Совершенное пробуждение с идеальным макияжем — это мечта многих женщин. Для достижения такого эффекта многие обращаются к наращиванию ресниц и перманентному макияжу, позволяющим выглядеть нарядно в любой ситуации.

Пять потенциальных проблем, связанных с перманентным макияжем
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако этот метод вызывает разногласия, а безопасным его назвать сложно. Перед тем как решиться на процедуру, важно понимать возможные последствия и готовность рисковать. Потеря цвета, изменение оттенка пигмента со временем — одна из проблем. Техника микроблейдинга, популярная для татуажа бровей, может иногда оставить шрамы из-за маленьких надрезов, вводящих пигмент. Аллергические реакции на пигмент тоже не редкость, поэтому тест на аллергию перед процедурой крайне важен.

Помимо этого, можно столкнуться с неправильной формой бровей или губ, что испортит весь образ. И неправильное заживление, вызванное непоследовательностью мастера или клиента в соблюдении правил до и после процедуры, может привести к образованию корочек, потере пигмента и даже появлению проплешин.

Поэтому важно следовать всем рекомендациям мастера, чтобы минимизировать риски и получить желаемый результат от перманентного макияжа.

5 НЕЛОВКИХ ситуаций в перманентном макияже
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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