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Ультра-кондиционирующая процедура: спасение для поврежденных волос от стилиста Дженнифер Энистон

Спасение для сожженных волос: ультра-кондиционирующая процедура

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Ваши волосы могли пострадать от различных факторов таких, как перегрев плойки, длительное пребывание на солнце или слишком сильное осветление. Но не отчаивайтесь, даже если они стали похожи на солому, есть решение! Попробуйте ультра-кондиционирующую процедуру от byrdie.com, рекомендованную знаменитым стилистом Крисом Макмилланом, известным своей работой с Дженнифер Энистон.

Спасение для сожженных волос: ультра-кондиционирующая процедура
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Шаг 1. Смешайте в миске по 2 столовые ложки ополаскивателя, несмываемого кондиционера, маски глубокого увлажнения для волос.
  • Шаг 2. Нанесите смесь на чистые влажные волосы, равномерно распределяя от середины до кончиков.
  • Шаг 3. Намочите два больших полотенца, отожмите их и разогрейте одно в микроволновой печи в течении 1-2 минут, чтобы оно стало теплым, но не горячим.
  • Шаг 4. Заверните волосы в теплое полотенце и оставьте на несколько минут.
  • Шаг 5. Повторите процедуру с вторым полотенцем.
  • Шаг 6. После этого тщательно промойте волосы теплой водой

Это глубокое кондиционирование следует делать раз в неделю, чтобы вернуть вашим волосам здоровый вид и увлажнение.

СУХИЕ / ПОВРЕЖДЕННЫЕ / ЛОМКИЕ - как понять что нужно вашим волосам
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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