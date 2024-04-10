Кокосовое масло: приводит ли его использование к появлению прыщей?

Кокосовое масло для лица: комедогенное или увлажняющее?

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Веками кокосовое масло славилось своими уникальными свойствами в уходе за кожей. Оно доступно, богато жирными кислотами и обладает высокой увлажняющей способностью. Однако для некоторых людей оно может стать причиной проблем! Эксперты портала byrdie.com сегодня ответят закупоривает ли кокосовое масло поры и для кого оно противопоказано.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Вредит ли кокосовое масло коже?

Считается, что кокосовое масло имеет способность закупоривать поры, особенно у людей с жирной или склонной к акне кожей. Это связано с его умеренной или высокой комедогенностью. Поэтому его использование на лице следует осуществлять с осторожностью или вообще избегать.

Как выбрать масло?

При выборе кокосового масла для ухода за кожей стоит обращать внимание на его тип. Нерафинированный продукт, более часто закупоривает поры, чем фракционированное, из которого удалена часть жирных кислот.

Тип кожи также играет важную роль

Людям с жирной или склонной к акне кожей следует быть особенно осторожными при использовании кокосового масла на лице, в то время как для людей с сухим эпидермисом оно может быть более подходящим.

Таким образом, прежде чем использовать кокосовое масло в уходе за кожей, стоит учитывать свой тип кожи и предпочтения, а также консультироваться с дерматологом

Масло для кожи. Испортишь? 4-я ошибка.