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Блефаропластика: основные виды и важные моменты

Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда

3:42
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Нависшее веко, отеки и темные круги под глазами могут быть как возрастными проблемами, так и врожденными. Решить их можно с помощью блефаропластики. Есть несколько видов этой процедуры. Для не самых сложных задач можно обратиться к косметологу, а чтобы решить проблему на долгие годы или навсегда, — к пластическому хирургу. Основатель центра инновационной медицины DMС, пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф рассказывает о втором методе.

Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Блефаропластика на нижнем веке

Блефаропластика нижних век можно разделить на подвиды: трансконъюктивальная пластика, классическая блефаропластика.

Трансконъюнктивальная блефаропластика — это операция, которая проводится через маленький разрезы на внутренней части века, то есть на конъюнктиве нижнего века. Во время операции проводится прокол в зоне конъюнктивы, затем через этот прикол мы убираем излишки жировой ткани, освобождаем все жировые пакеты, чтобы убрать лишнюю кожу. Преимущества такого способа — отсутствие видимых оперативных вмешательств.

Классическая блефаропластика выполняется посредством разреза кожи под линией роста ресниц. Данный метод используют, когда у пациента большой избыток кожи под глазами, ярко выраженные жировые грыжи под глазами (мешки).

В основном операция блефаропластика проводится для устранения возрастных изменений. Пациент к 30 -35 годам начинает видеть их в виде излишек ткани на веках, появление отечности по утрам, "мешков" под глазами, которых раньше не было. Существуют также ситуации, когда излишки кожи — это не возрастная проблема или отечность ткани, а врожденная особенность. Тогда возраст пациента не играет роли.

Если нужно убирать жировую ткань в молодом возрасте (в 18-20 лет), то обычно прибегают к трансконъюктивальной блефаропластике. Реабилитация занимает от нескольких дней до недели, в этом время присутствуют небольшие синяки. Но потом все это проходит, следа от пластики видно не будет.

Блефаропластика на верхнем веке

Пластика верхнего века производится путем иссечения лишней ткани в складке верхнего века с последующим ушиванием. Уже через несколько дней пациент может выглядеть финальный результат.

Подготовка к блефаропластике

Сначала проводится консультация с пластическим хирургом для определения необходимости операции, а также ожиданий пациента. Нередко бывают ситуации, когда клиент рассчитывает на одну операцию и надеется на определенный эффект, а оказывается, что для его достижения требуются дополнительные оперативные вмешательства, на которые клиент изначально не рассчитывал. Поэтому так важно сначала определить вариант коррекции с учетом анатомических, внешних и возрастных особенностей, а после сдать необходимые анализы, чтобы понять, что нет противопоказаний.

Противопоказания к операции на веки

Как и в любой операции, у блефаропластики любого вида есть противопоказания: возраст до 18 лет, онкология, плохие анализы перед операцией, сахарный диабет, инфекционные или вирусные заболевания, беременность и период лактации, проблемы со стороны офтальмологии.

Реабилитация

Восстановительный этап составляет от 2 до 4 недель. Во время реабилитационного периода нужно исключить спорт, бани, сауны, то есть любое тепловое воздействие на кожу лица. Через несколько недель можно приступать к легким нагрузкам и мягкому фитнесу. Через 4 недели можно полностью возвращаться к обычной жизни, спортивному режиму и тренировкам.

Для чего нужна блефаропластика? (пластика верхних и нижних век)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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