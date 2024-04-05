Лицевые пилинги: для кого и с какой целью

Пилинги для лица: кому и зачем

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько детально осветила разнообразие пилингов, описав их виды, особенности и цели применения, а также предостерегла от противопоказаний к подобным процедурам.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Подробный обзор типов пилингов начинается с краткого введения в строение кожи, объясняющего, как происходит ее обновление и какие функции выполняют эпидермис и дерма.

Далее врач представляет классификацию пилингов по глубине и способу воздействия. Поверхностные, срединные и глубокие пилинги работают на разных уровнях кожи, целью которых является стимуляция обновления кожи и решение определенных косметических проблем.

Также описывается классификация пилингов по способу воздействия, включая механические, физические, химические методы. Каждый метод имеет свои особенности и применяется в зависимости от требуемого эффекта и индивидуальных особенностей кожи пациента.

Детально рассматриваются различные виды пилингов, такие как механические (броссаж, вакуумный, микрокристаллическая дермабразия, газожидкостный), физические (лазерный, ультразвуковой, криопилинг) и химические (пилинги на основе АНА-гидроксикислот, BHA-кислот, витаминов).

Врач подчеркивает, что выбор определенного типа пилинга зависит от конкретной ситуации, кожного типа и желаемого результата. При этом важно учитывать противопоказания к проведению пилинговых процедур, чтобы избежать нежелательных последствий и обеспечить безопасность пациента.