Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Песков: заявления о якобы планах России сорвать Олимпиаду голословны
Шмыгаль: мобилизация в ВСУ будет происходить более мягко, чем планировалось ранее
Жапаров постарается объяснить в США, что Киргизия не сможет порвать отношения с Россией
Роскомнадзор оштрафовал иноагентов в этом году на 3,5 млн рублей за нарушение закона "О рекламе"
Овощной суп с орзо на курином бульоне
Глава МИД Кэмерон: страны НАТО должны увеличить расходы на ВПК чтобы защитить блок от возможной победы Трампа
Пособие по уходу после 80 лет: как получить и кому платят?
Renault Duster: надежный выбор среди подержанных кроссоверов за 1-1,2 млн рублей
Представитель УВКПЧ ООН Лоуренс: целые кварталы Газы исчезли с лица земли
Лицевые пилинги: для кого и с какой целью

Пилинги для лица: кому и зачем

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько детально осветила разнообразие пилингов, описав их виды, особенности и цели применения, а также предостерегла от противопоказаний к подобным процедурам.

Пилинги для лица: кому и зачем
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Подробный обзор типов пилингов начинается с краткого введения в строение кожи, объясняющего, как происходит ее обновление и какие функции выполняют эпидермис и дерма.

Далее врач представляет классификацию пилингов по глубине и способу воздействия. Поверхностные, срединные и глубокие пилинги работают на разных уровнях кожи, целью которых является стимуляция обновления кожи и решение определенных косметических проблем.

Также описывается классификация пилингов по способу воздействия, включая механические, физические, химические методы. Каждый метод имеет свои особенности и применяется в зависимости от требуемого эффекта и индивидуальных особенностей кожи пациента.

Детально рассматриваются различные виды пилингов, такие как механические (броссаж, вакуумный, микрокристаллическая дермабразия, газожидкостный), физические (лазерный, ультразвуковой, криопилинг) и химические (пилинги на основе АНА-гидроксикислот, BHA-кислот, витаминов).

Врач подчеркивает, что выбор определенного типа пилинга зависит от конкретной ситуации, кожного типа и желаемого результата. При этом важно учитывать противопоказания к проведению пилинговых процедур, чтобы избежать нежелательных последствий и обеспечить безопасность пациента.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой и поделился подробностями их отношений

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин изменил завещание и убрал из него своих родственников по линии матери
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Первые бои на окраинах Часова Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Последние материалы
Делимся лайфхаками как можно использовать шишки на участке
Брайен считает, что Молдавия станет плацдармом для Запада в случае краха Украины
Эксперт Рокотянская: средний курс доллара в 2024 году составит 91,9 рубля
ПНИПУ: весенний снег накапливает до 100 г/л загрязнений
Эксперт Зварич: ставки по краткосрочным депозитам начнут снижаться
Анджелина Джоли впервые заявила, что абьюз со стороны Брэда Питта начался задолго до инцидента в самолёте в 2016 году
Легкоатлетка Татьяна Архипова завершила карьеру
Parks Associates: ради "умного дома" американцы готовы сменить страховщика
Замена резины в условиях личного гаража: основные действия
Пушков: президент США не сможет вывести страну из НАТО без одобрения сената
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников