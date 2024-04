Как избежать вросших волос и раздражения после бритья: сохраняем гладкость и комфорт

Каждый, кто когда-либо использовал бритву для депиляции, знаком с неприятным ощущением вросших волос и порезов. Эти проблемы могут возникать в любой области тела, но чаще всего они беспокоят там, где волосы удаляются часто, например, на ногах, в области бикини, подмышками и на лице. Хотя эти проблемы можно успешно лечить, еще лучше научиться предотвращать их появление. Дерматологи byrdie.com рекомендуют несколько методов, чтобы сделать бритье более приятным и эффективным.

Фото: flickr. com by joel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license