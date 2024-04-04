Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые ответили, как понять, что ваша собака не обделена интеллектом
Салат из зелёного горошка: пряная заправка придаёт ему пикантности
Рассказываем как ухаживать за тилландсией
Тренер Молокова рассказал о преимуществах йоги "в потоке"
Аэропорт Внуково повышает тарифы на парковку с 23 апреля
Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов
Ожидание новой электрической машины Xiaomi SU7 может составить 7 месяцев
JAMA Network Open: ставки на спорт связаны с злоупотреблением алкоголем
Полюс 2 уступает место Полюсу 7: Как автопроизводитель Polestar меняет подход к именованию моделей
Как сделать губы пухлее и улыбку ярче с помощью помады: секреты визажистов

Три совета визажистов: макияж для привлекательных губ и яркой улыбки

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Пухлые губы и яркая улыбка – мечта каждой женщины. Но как сделать их еще более привлекательными с помощью макияжа? Вот три простых совета от визажистов mindbodygreen.com, которые помогут вам выглядеть великолепно.

Три совета визажистов: макияж для привлекательных губ и яркой улыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Праймер и контур

Размазывание помады может быть настоящей проблемой, особенно с возрастом, когда мелкие морщинки на губах становятся более заметными. Чтобы избежать этого, используйте праймер для макияжа и карандаш для губ. Это создаст барьер и предотвратит размазывание помады.

Добавьте объём

Обведите губы карандашом, немного выходя за естественный контур. Аккуратно растушуйте его с помощью кисти к центру губ. Однако не переусердствуйте, чтобы не создать неестественный вид.

Осветлите зубы

С годами эмаль зубов может потерять свою белизну, но правильный выбор оттенка помады может сделать вашу улыбку более яркой. Помады с синим или фиолетовым оттенком создадут визуальный эффект более белых зубов, делая вашу улыбку ярче и привлекательнее.

Следуя этим простым советам, вы сможете подчеркнуть красоту своих губ и улыбки, делая ваш образ неповторимым.

Секрет пухлых губ. Как увеличить губы
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Польза шишек на участке огромна
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Последние материалы
Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов
Ожидание новой электрической машины Xiaomi SU7 может составить 7 месяцев
JAMA Network Open: ставки на спорт связаны с злоупотреблением алкоголем
Полюс 2 уступает место Полюсу 7: Как автопроизводитель Polestar меняет подход к именованию моделей
Хуснуллин: большинство домов в Мариуполе будут восстановлены до конца года
Стоит ли рассматривать страхование жилья на майские праздники?
Соевый маринад для курицы: одинаково хорош и для запекания, и для жарки птицы
Ветеринары рассказали, какие действия раздражают кошек
Трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Виталию Давыдову исполнилось 85 лет
Адам Сэндлер был замечен на земле за пятизвездочным отелем в Лондоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников