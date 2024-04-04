Как сделать губы пухлее и улыбку ярче с помощью помады: секреты визажистов

Три совета визажистов: макияж для привлекательных губ и яркой улыбки

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пухлые губы и яркая улыбка – мечта каждой женщины. Но как сделать их еще более привлекательными с помощью макияжа? Вот три простых совета от визажистов mindbodygreen.com, которые помогут вам выглядеть великолепно.

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Праймер и контур

Размазывание помады может быть настоящей проблемой, особенно с возрастом, когда мелкие морщинки на губах становятся более заметными. Чтобы избежать этого, используйте праймер для макияжа и карандаш для губ. Это создаст барьер и предотвратит размазывание помады.

Добавьте объём

Обведите губы карандашом, немного выходя за естественный контур. Аккуратно растушуйте его с помощью кисти к центру губ. Однако не переусердствуйте, чтобы не создать неестественный вид.

Осветлите зубы

С годами эмаль зубов может потерять свою белизну, но правильный выбор оттенка помады может сделать вашу улыбку более яркой. Помады с синим или фиолетовым оттенком создадут визуальный эффект более белых зубов, делая вашу улыбку ярче и привлекательнее.

Следуя этим простым советам, вы сможете подчеркнуть красоту своих губ и улыбки, делая ваш образ неповторимым.

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