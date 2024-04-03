Как вернуть упругость коже всего за две недели?

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Как восстановить упругость кожи за две недели

1:33
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Что такое коллостотерапия, и как работает гель Коллост. Коллостотерапия представляет собой процедуру, которая сегодня рассматривается как альтернатива пластической хирургии. Ее основа — действие геля Коллост, который обладает инновационным составом. Основным компонентом этого геля является натуральный очищенный коллаген, структура которого максимально приближена к человеческому. Такая формула делает Коллост абсолютно безопасным для кожи любого типа и области тела. Гель решает задачи коррекции эстетических дефектов, улучшения тургора кожи, а также уменьшения морщин и других недостатков.

Как восстановить упругость кожи за две недели
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Инъекции Коллоста используются для решения таких проблем, как реабилитация кожи после акне, удаление рубцов и уменьшение растяжек. Гель стимулирует образование нового слоя кожи без рубцовой ткани, что помогает достичь желаемого эффекта.

Коллост также применяется в мезотерапевтических программах для улучшения качества дермы, после различных процедур (например, пилингов и шлифовок), а также в трихологии для лечения алопеции.

Длительность эффекта после инъекций Коллоста зависит от конкретной проблемы, но обычно результат сохраняется на протяжении длительного времени. Например, после курса anti-age процедур эффект может сохраняться до 9 месяцев и более. Кроме того, при лечении рубцов и стрий гель не только улучшает внешний вид кожи, но и способствует ее естественному обновлению без рубцовой ткани.


Как поддержать упругость кожи? Причина дряблой кожи. Омоложение изнутри.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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