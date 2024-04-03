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Выбор средств у косметолога: пять быстрых и эффективных масок для лица

Выбор косметолога: пять эффективных экспресс-масок для лица

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог Наталья Родина из Центра здоровья и красоты "Белый сад" предлагает выбор из пяти эффективных экспресс-масок для лица.

Выбор косметолога: пять эффективных экспресс-масок для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первая в списке — ревитализирующая маска 5G от Amenity, содержащая аминокислоты, витамин А, гиалуроновую кислоту и коллаген, которые увлажняют и подтягивают кожу, придавая лицу свежий вид и здоровый цвет. Маску можно использовать перед важными событиями или на ночь для отдохнувшего вида утром.

Вторая маска — Prime Renewing Pack от Valmont, которая восстанавливает гидролипидный баланс и удерживает влагу, улучшая цвет лица и делая макияж более стойким. Она идеально подходит для отдыха после дня на солнце.

Третья — коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment также от Valmont, рекомендуется для снятия красноты после загара. Она восстанавливает упругость кожи и разглаживает морщины, что делает ее идеальной для использования во время отпуска.

Следующая в списке — Pla MASK от La Mente, содержащая экстракт плаценты и витамин С, что делает ее отличным выбором для отбеливания кожи или экспресс-восстановления. Эта маска также хорошо подходит для увлажнения кожи и поддержания результатов после салонных процедур.

И восстанавливающая крем-маска от Anne Semonin, рекомендуемая для проблемной кожи. С ее компонентами, такими как белая глина, витамин Е и экстракт водорослей, она увлажняет и питает кожу, являясь универсальным средством для быстрой и эффективной заботы о лице.


ТОП-5 МАСОК ДЛЯ ЛИЦА | Корейская Косметика
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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