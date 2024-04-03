Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*
Как избавиться от растяжек на теле
Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков
Автоэксперт Моржаретто: переход на газ в автомобилях принесёт выгоду только высокому пробегу
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Как достичь роста бровей: эффективные рекомендации и продукты

Как отрастить брови: лучшие советы и средства

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши брови стали такими же пышными, как у Кары Делевинь, но сейчас они больше напоминают брови Памелы Андерсон в 90-е? Не беспокойтесь, природа не виновата. Эти советы и продукты помогут вам вырастить густые и широкие брови в кратчайшие сроки.

Как отрастить брови: лучшие советы и средства
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Отложите пинцет

Первое, что нужно сделать, чтобы отрастить густые брови, — это перестать выщипывать их. Чем чаще вы удаляете волоски, тем медленнее они растут. Попробуйте обойтись без пинцета на несколько месяцев и придерживайтесь терпеливо. Используйте консилер и фиксирующий гель, чтобы поддерживать порядок ваших бровей в это время.

Используйте скраб

Отшелушивание необходимо не только для кожи лица, но и для бровей. Регулярное массирование бровей поможет стимулировать рост новых волосков и сделает брови более густыми.

Принимайте витамины

Ускоренный рост волос может быть связан с недостатком витаминов в вашем организме. Попробуйте добавить в свой рацион биотин и витамины группы B. Кроме того, важно убедиться, что вы получаете достаточное количество омега-3.

Отложите карандаш

Паста или тени для бровей более предпочтительны, чем карандаш, так как он может повреждать корни волос и тормозить их рост.

Наносите масло

Касторовое и репейное масла помогут укрепить корни ваших бровей и стимулировать их рост.

Расчесывайте брови

Регулярный массаж бровей с помощью чистой щеточки способствует улучшению кровообращения и стимулирует рост новых волосков.

Используйте сыворотки

Специальные сыворотки для роста ресниц и бровей содержат витамины и питательные вещества, необходимые для ускорения роста волосков.

Несколько проверенных и надежных средств:

  • Сыворотка-уход для ресниц и бровей Optim-Eyes Lashes & Brows от Filorga.
  • Гель-бустер для роста бровей Lash & Brow Booster от High Definition.
  • Масляная сыворотка для роста ресниц и бровей от Anna Gale.
  • Масло для бровей Brow Oil от Nikonorova.
     
     
     
     
     
Как быстро отрастить брови? Лучшие советы и средства!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Последние материалы
Как избавиться от растяжек на теле
Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков
Автоэксперт Моржаретто: переход на газ в автомобилях принесёт выгоду только высокому пробегу
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Классический рецепт яичного салата
NR описало неуязвимый русский "Циркон" фразой "огонь в небе и смерть"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников