Как достичь роста бровей: эффективные рекомендации и продукты

Как отрастить брови: лучшие советы и средства

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши брови стали такими же пышными, как у Кары Делевинь, но сейчас они больше напоминают брови Памелы Андерсон в 90-е? Не беспокойтесь, природа не виновата. Эти советы и продукты помогут вам вырастить густые и широкие брови в кратчайшие сроки.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Отложите пинцет

Первое, что нужно сделать, чтобы отрастить густые брови, — это перестать выщипывать их. Чем чаще вы удаляете волоски, тем медленнее они растут. Попробуйте обойтись без пинцета на несколько месяцев и придерживайтесь терпеливо. Используйте консилер и фиксирующий гель, чтобы поддерживать порядок ваших бровей в это время.

Используйте скраб

Отшелушивание необходимо не только для кожи лица, но и для бровей. Регулярное массирование бровей поможет стимулировать рост новых волосков и сделает брови более густыми.

Принимайте витамины

Ускоренный рост волос может быть связан с недостатком витаминов в вашем организме. Попробуйте добавить в свой рацион биотин и витамины группы B. Кроме того, важно убедиться, что вы получаете достаточное количество омега-3.

Отложите карандаш

Паста или тени для бровей более предпочтительны, чем карандаш, так как он может повреждать корни волос и тормозить их рост.

Наносите масло

Касторовое и репейное масла помогут укрепить корни ваших бровей и стимулировать их рост.

Расчесывайте брови

Регулярный массаж бровей с помощью чистой щеточки способствует улучшению кровообращения и стимулирует рост новых волосков.

Используйте сыворотки

Специальные сыворотки для роста ресниц и бровей содержат витамины и питательные вещества, необходимые для ускорения роста волосков.

Несколько проверенных и надежных средств:

Сыворотка-уход для ресниц и бровей Optim-Eyes Lashes & Brows от Filorga.

Гель-бустер для роста бровей Lash & Brow Booster от High Definition.

Масляная сыворотка для роста ресниц и бровей от Anna Gale.

Масло для бровей Brow Oil от Nikonorova.











Как быстро отрастить брови? Лучшие советы и средства!