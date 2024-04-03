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Пять наилучших вариантов пилинга-скатки для лица

Пилинг-скатка для лица: пять лучших вариантов

1:58
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Пилинг-скатка для лица — популярное средство среди многих женщин, благодаря своей эффективности и простоте применения. Этот метод эксфолиации кожи относят к химическому, однако он считается безопасным, так как позволяет бережно очистить кожу от ороговевших клеток, улучшая обменные процессы. Ниже представлены пять лучших вариантов пилинга-скатки для лица:

Пилинг-скатка для лица: пять лучших вариантов
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Пилинг-скатка с ромашкой Librederm: обладает успокаивающим эффектом за счет экстракта ромашки, а также содержит молочную кислоту, которая помогает растворить омертвевшие клетки. Рекомендуется использовать регулярно для выравнивания текстуры кожи и придания ей сияния. Цена: 426 руб.
  2. Пилинг-крем Appletox Smooth Massage Peeling Crem, Tony Moly: многофункциональная скатка с экстрактом яблока, который увлажняет кожу и удерживает влагу, обеспечивая очищение и контроль сальных желез. После применения кожа становится свежей и мягкой. Цена: 1 140 руб.
  3. Пилинг-скатка Apple Smoothie Peeling Gel, Mizon: содержит гликолевую и фруктовые кислоты для деликатной очистки кожи от загрязнений, борьбы с пигментацией и устранения морщин. Подходит для разных типов кожи. Цена: 990 руб.
  4. Разглаживающий крем-пилинг Doux Peeling, Clarins: ухаживает за кожей, избавляя от излишков себума и поддерживая pH баланс. Состав обогащен комплексом минералов и экстрактом репейника для успокоения и увлажнения кожи. Цена: 2 250 руб.
  5. Гель Smoothie Peeling Gel Berry Apple Festival, Holika Holika: содержит витаминный комплекс и экстракт апельсина, который придает коже подтянутость и эластичность. Под воздействием температуры гель превращается в масло, обеспечивая глубокую очистку и устранение шелушений. Цена: 740 руб.

Пилинг-скатка для лица || Что такое? Как работает? Кому подходит?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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