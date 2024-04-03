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Как избавиться от пятен макияжа на одежде: пять простых шагов

Пятна макияжа на одежде: лучший способ удаления

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Изысканный макияж может создавать непревзойденный образ, но иногда его следы остаются на вашей одежде. Жидкие основы, пудра, помада, румяна - все это содержит красители и масла, которые могут быть сложными для удаления. Вот несколько методов от realsimple.com, которые помогут избавиться от пятен макияжа.

Пятна макияжа на одежде: лучший способ удаления
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain
  1. Не растирайте пятно: вместо того чтобы растирать пятно, используйте край ложки или нож для сбора излишков макияжа с ткани.
  2. Предварительная обработка: нанесите стиральный порошок, жидкость для мытья посуды или пятновыводитель на остатки косметики и оставьте на 10-15 минут перед стиркой.
  3. Используйте горячую воду: держите загрязненный участок одежды под струёй горячей воды, чтобы смыть пятно.
  4. Перестирывайте одежду: следуйте инструкциям по уходу за тканью и постирайте одежду в горячей воде.
  5. Работайте со стойкими пятнами: для пятен, которые трудно удалить, смешайте кислородный отбеливатель с водой, замачивайте одежду в растворе на несколько часов и стирайте как обычно.

Следуя этим простым советам, вы сможете эффективно избавиться от пятен макияжа на вашей одежде и сохранить ее в идеальном состоянии.

Как удалить пятна от косметики?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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