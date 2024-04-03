Как избавиться от пятен макияжа на одежде: пять простых шагов

Изысканный макияж может создавать непревзойденный образ, но иногда его следы остаются на вашей одежде. Жидкие основы, пудра, помада, румяна - все это содержит красители и масла, которые могут быть сложными для удаления. Вот несколько методов от realsimple.com, которые помогут избавиться от пятен макияжа.
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Не растирайте пятно: вместо того чтобы растирать пятно, используйте край ложки или нож для сбора излишков макияжа с ткани.
Предварительная обработка: нанесите стиральный порошок, жидкость для мытья посуды или пятновыводитель на остатки косметики и оставьте на 10-15 минут перед стиркой.
Используйте горячую воду: держите загрязненный участок одежды под струёй горячей воды, чтобы смыть пятно.
Перестирывайте одежду: следуйте инструкциям по уходу за тканью и постирайте одежду в горячей воде.
Работайте со стойкими пятнами: для пятен, которые трудно удалить, смешайте кислородный отбеливатель с водой, замачивайте одежду в растворе на несколько часов и стирайте как обычно.
Следуя этим простым советам, вы сможете эффективно избавиться от пятен макияжа на вашей одежде и сохранить ее в идеальном состоянии.
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