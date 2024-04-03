Жёсткая вода и сухость волос: как бороться и обеспечить здоровье шевелюры

Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не стоит забывать о том, что вода, которая поступает в ваш дом, может содержать различные минеральные элементы, влияющие на состояние ваших волос. Высокое содержание кальция, магния и железа делает воду жесткой, что может стать источником неприятных последствий. Давайте вместе с realsimple.com, рассмотрим, как она влияет на волосы и что можно с эти сделать.

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Как понять, что вода жёсткая?

Симптомы жёсткой воды на ваших волосах могут проявляться различными способами. Один из наиболее очевидных признаков - изменение цвета локонов. Особенно это заметно у светловолосых людей, у которых могут появиться нежелательные оттенки, такие как зеленоватый или медный. Также жесткая вода оставляет на волосах металлический налет, который делает их сухими и тусклыми.

Как она влияет на волосы?

Она затрудняет проникновение влаги в волосы, что может привести к их ломкости и выпадению. Накопление минеральных отложений на шевелюре делает их тонкими и лишает объёма.

Как с этим бороться?

Установка фильтра для душа поможет уменьшить количество минералов в воде, что положительно скажется на состоянии ваших волос. Также рекомендуется использовать специальные шампуни и кондиционеры, обогащённые компонентами, способствующими удалению налета и укреплению волос. Очищающие процедуры, такие как маски и пилинги для кожи головы, также могут помочь избавиться от негативного воздействия жёсткой воды.

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