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Жёсткая вода и сухость волос: как бороться и обеспечить здоровье шевелюры

Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Не стоит забывать о том, что вода, которая поступает в ваш дом, может содержать различные минеральные элементы, влияющие на состояние ваших волос. Высокое содержание кальция, магния и железа делает воду жесткой, что может стать источником неприятных последствий. Давайте вместе с realsimple.com, рассмотрим, как она влияет на волосы и что можно с эти сделать.

Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как понять, что вода жёсткая?

Симптомы жёсткой воды на ваших волосах могут проявляться различными способами. Один из наиболее очевидных признаков - изменение цвета локонов. Особенно это заметно у светловолосых людей, у которых могут появиться нежелательные оттенки, такие как зеленоватый или медный. Также жесткая вода оставляет на волосах металлический налет, который делает их сухими и тусклыми.

Как она влияет на волосы?

Она затрудняет проникновение влаги в волосы, что может привести к их ломкости и выпадению. Накопление минеральных отложений на шевелюре делает их тонкими и лишает объёма.

Как с этим бороться?

Установка фильтра для душа поможет уменьшить количество минералов в воде, что положительно скажется на состоянии ваших волос. Также рекомендуется использовать специальные шампуни и кондиционеры, обогащённые компонентами, способствующими удалению налета и укреплению волос. Очищающие процедуры, такие как маски и пилинги для кожи головы, также могут помочь избавиться от негативного воздействия жёсткой воды.

Из-за чего чешется голова? | Жёсткая вода и её влияние на волосы
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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