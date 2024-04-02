Брови в тренде: как работает ламинирование и как поддерживать результат?

Все о ламинировании бровей: процедура, эффект, уход после

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Может быть, вы слышали о новом тренде в мире бровей - ламинировании. Название этой процедуры может ввести в заблуждение, будто брови покрываются пленкой, однако на деле все не так просто. Ламинирование бровей - это идеальный способ для тех, кто хочет иметь более прямые брови, которые легко укладываются и выглядят ухоженно на протяжении длительного времени. Сегодня эксперты портала realsimple.com ответят на популярные вопросы о этой процедуре.

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Что такое ламинирование бровей?

Ламинирование бровей, подобно химической завивке волос, изменяет текстуру, делая их более гладкими и ухоженными. Благодаря этой процедуре волоски выпрямляются, что визуально придаёт им объем. Это идеально подходит для всех типов бровей, от тонких до густых.

Сколько сохраняется эффект?

Ламинирования бровей в среднем держится от шести до восьми недель, в зависимости от индивидуальных особенностей роста волос. Важно помнить, что после процедуры необходимо избегать влаги, так как это поможет продлить эффект.

Что происходит во время процедуры?

Процедура ламинирования состоит из трех этапов и занимает от тридцати до пятидесяти минут. Сначала наносится раствор для выпрямления волос, который равномерно распределяется по бровям и закрывается пленкой для улучшения эффекта. Затем применяется закрепляющий лосьон, а завершающим этапом является оформление бровей, включающее укладку и удаление ненужных волосков.

Последующий уход

После процедуры важно правильно ухаживать за бровями. Рекомендуется наносить кондиционирующее масло каждый вечер и следить за увлажнением кожи.

ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ ,СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ?