Девять легких шагов для удаления стойкой туши: советы по сохранению красивых ресниц

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Как смыть даже самую стойкую тушь: лайфхаки и советы

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины испытывают настоящий кошмар при удалении стойкой туши. Независимо от того, сколько вы ни трудитесь, косметику кажется невозможным смыть. Но не стоит поддаваться отчаянию! Мы собрали для вас несколько эффективных советов от realsimple.com, как избавиться от стойкой туши, сохраняя при этом здоровье кожи в целости.

Как смыть даже самую стойкую тушь: лайфхаки и советы
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Используйте специальное средство для снятия макияжа глаз. Они содержат ингредиенты, мягко действующие на эту чувствительную область кожи.
  2. Двухфазные средства для снятия макияжа - это еще один отличный выбор. Они состоят из очищающего масла для удаления туши и воды для очищения кожи после этого процесса.
  3. Избегайте агрессивных продуктов.  Откажитесь от средств на основе спирта или с ароматизаторами, чтобы избежать пересыхания кожи вокруг глаз.
  4. Для удаления туши используйте хлопковые и качественные ватные диски, чтобы избежать раздражения и обеспечить бережное очищение.
  5. Дайте средству для снятия макияжа время растворить тушь, прежде чем аккуратно удалить ее. Приложите пропитанный ватный диск к глазу и оставьте на пару минут.
  6. Снимайте макияж аккуратно. Удаляйте тушь, следуя по направлению роста ресниц и избегая попадания продукта в глаза.
  7. После удаления макияжа рекомендуется использовать нежную очищающую пенку, чтобы убрать остатки косметики с ресниц и кожи вокруг глаз.
  8. И не забывайте увлажнять кожу после очищения, чтобы восстановить защитный барьер и предотвратить сухость.
  9. Но главное - не сдирайте тушь пальцами! Это может привести к потере ресниц и повреждению их структуры.

Следуя этим простым советам, вы сможете без проблем избавиться от туши, сохраняя красоту и здоровье вашей кожи.

как снять даже стойкий макияж растительным маслом..
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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