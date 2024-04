Девять легких шагов для удаления стойкой туши: советы по сохранению красивых ресниц

Многие женщины испытывают настоящий кошмар при удалении стойкой туши. Независимо от того, сколько вы ни трудитесь, косметику кажется невозможным смыть. Но не стоит поддаваться отчаянию! Мы собрали для вас несколько эффективных советов от realsimple.com, как избавиться от стойкой туши, сохраняя при этом здоровье кожи в целости.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license