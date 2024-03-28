Какая вредная сторона ежедневного мытья для здоровья?

Для многих из нас горячий душ или ванна вечером становятся ритуалом расслабления. Однако такая процедура не всегда необходима. Ежедневное мытье тела с использованием геля или мыла может нарушать естественный защитный барьер кожи, удаляя полезные бактерии, защищающие ее от окружающей среды.
Гидролипидная мантия является еще одним важным барьером поверхностного слоя кожи, состоящим из смеси кожного сала, пота и кислот. Агрессивные средства гигиены с высоким уровнем pH могут разрушить этот слой, поэтому предпочтительнее использовать гели для душа с кислотами и с pH от 4,7 до 5,5.
Кроме того, частые горячие души могут пересушивать кожу и вызывать шелушение и аллергические реакции, даже без использования мыла или геля.
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