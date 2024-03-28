Какая вредная сторона ежедневного мытья для здоровья?

Почему мыться каждый день вредно для здоровья

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Для многих из нас горячий душ или ванна вечером становятся ритуалом расслабления. Однако такая процедура не всегда необходима. Ежедневное мытье тела с использованием геля или мыла может нарушать естественный защитный барьер кожи, удаляя полезные бактерии, защищающие ее от окружающей среды.

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Гидролипидная мантия является еще одним важным барьером поверхностного слоя кожи, состоящим из смеси кожного сала, пота и кислот. Агрессивные средства гигиены с высоким уровнем pH могут разрушить этот слой, поэтому предпочтительнее использовать гели для душа с кислотами и с pH от 4,7 до 5,5.

Кроме того, частые горячие души могут пересушивать кожу и вызывать шелушение и аллергические реакции, даже без использования мыла или геля.

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