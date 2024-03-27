Польза оливкового масла для кожи: удивительные преимущества и шокирующие недостатки

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Оливковое масло в уходе за кожей: плюсы и минусы, которые стоит знать

1:37
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Специалисты портала realsimple.com провели анализ применения оливкового масла для ухода за кожей, и результаты оказались неоднозначными. Несмотря на широко известные увлажняющие свойства масла, его использование напрямую на коже может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Оливковое масло в уходе за кожей: плюсы и минусы, которые стоит знать
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Преимущества оливкового масла для кожи

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, что делает его отличным смягчающим средством и обеспечивает увлажнение кожи. Также оно обладает противовоспалительными свойствами, способствуя заживлению ран и регенерации кожи.

Недостатки оливкового масла для кожи

Несмотря на свои преимущества, оливковое масло может усугубить проблемы с акне из-за своей плотной текстуры, которая может забивать поры. Кроме того, его использование без последующей SPF защиты, может привести к солнечным ожогам и повреждению кожи.

Советы по использованию оливкового масла для кожи

Если все же вы решили использовать оливковое масло для ухода за кожей, рекомендуется наносить его после душа перед сном, чтобы избежать воздействия солнечных лучей. Также стоит добавлять несколько капель масла в увлажняющий крем для улучшения его свойств. Однако важно выбирать органический сорт первого отжима, чтобы избежать попадания вредных пестицидов на кожу.

В заключении, оливковое масло может быть полезным компонентом ухода за кожей благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам. Однако его применение требует осторожности, особенно для людей с проблемной кожей.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА | УХОД ЗА ЛИЦОМ | IRA MILLER
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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