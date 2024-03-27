От сухости кожи до проблем с памятью: признаки нарушения обмена веществ, которые нельзя игнорировать

Никакой связи с весом: восемь признаков нарушенного обмена веществ

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Несмотря на то, что многие из нас ассоциируют обмен веществ преимущественно с вопросами веса и диеты, на самом деле это значительно более сложный процесс, который заслуживает нашего внимания. Влияние на него могут оказывать разнообразные факторы, включая хронические заболевания, неправильный образ жизни и даже некоторые виды лекарств. Сегодня мы расскажем вам о 8 признаках нарушенного обмена веществ от realsimple.com, которые не связаны с вашим весом.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Сухость и раздражение кожи. Нарушение обмена веществ может влиять на способность эпидермиса вырабатывать защитные жиры, что приводит к шелушениям и воспалению. Истончение прядей. Увеличенное выпадение волос может быть следствием плохого кровотока и дефицита питательных веществ. Головные боли. Нарушение уровня инсулина и глюкозы может вызвать мигрени. Проблемы с желудком. Метаболические проблемы могут замедлить переваривание пищи и вызвать дискомфорт. Сонливость. Неправильный обмен веществ может привести к чувству постоянной усталости и разбитости. Проблемы с терморегуляцией. Метаболические нарушения могут вызвать периодическое чувство холода или жары. Плохая память. Воспаление всего организма, вызванное нарушениями обмена веществ, может отразиться на мозге и привести к потери памяти и когнитивным расстройствам. Плохое настроение. Воспаление мозга может нарушить нормальную передачу сигналов между нейротрансмиттерами, что может увеличить риск депрессии и негативного настроения.

Обращайте внимание на эти признаки, чтобы своевременно выявить возможные нарушения обмена веществ и принять необходимые меры.

Симптомы нарушения обмена веществ