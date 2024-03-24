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10 бюджетных масок для придания сияния, увлажнения и очищения кожи до 300 рублей

10 эффективных масок для сияния, увлажнения и очищения до 300 рублей

1:07
Моя семья » Красота и стиль

10 тканевых масок для увлажнения, сияния и очищения кожи до 300 рублей предлагают решение различных проблем с кожей.

10 эффективных масок для сияния, увлажнения и очищения до 300 рублей
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для увлажнения:

  • Farm Stay представляет маску с экстрактом ацеролы, богатой аскорбиновой кислотой.
  • Маска-салфетка Secret Nature с экстрактом кокосового ореха восстанавливает и питает кожу.
  • L.Sanic предлагает тканевую маску с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами.
  • Frudia витализирует кожу с помощью маски с экстрактом кактуса.
  • Payot предлагает увлажняющую маску с экстрактом бамбука.

Для сияния:

  • Holika Holika разработал маску after drinking для вывода токсинов и восстановления кожи.
  • Маска Mimiang с солодкой и зеленым чаем освежает и очищает кожу.
  • Garnier предлагает маску с витамином С для борьбы с признаками усталости.
  • Ninelle представляет маску Fiesta Лимон с экстрактом лимона для борьбы с возрастными изменениями.
  • Merbliss разработал маску Wedding Dress Illumination Ampoule Mask для придания коже сияния.

ТОП 7 УВЛАЖНЯЮЩИХ МАСОК ДЛЯ НАПИТАННОЙ, СВЕТЯЩЕЙСЯ КОЖИ ✨
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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