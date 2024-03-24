10 бюджетных масок для придания сияния, увлажнения и очищения кожи до 300 рублей

10 эффективных масок для сияния, увлажнения и очищения до 300 рублей

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10 тканевых масок для увлажнения, сияния и очищения кожи до 300 рублей предлагают решение различных проблем с кожей.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для увлажнения:

Farm Stay представляет маску с экстрактом ацеролы, богатой аскорбиновой кислотой.

Маска-салфетка Secret Nature с экстрактом кокосового ореха восстанавливает и питает кожу.

L.Sanic предлагает тканевую маску с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами.

Frudia витализирует кожу с помощью маски с экстрактом кактуса.

Payot предлагает увлажняющую маску с экстрактом бамбука.

Для сияния:

Holika Holika разработал маску after drinking для вывода токсинов и восстановления кожи.

Маска Mimiang с солодкой и зеленым чаем освежает и очищает кожу.

Garnier предлагает маску с витамином С для борьбы с признаками усталости.

Ninelle представляет маску Fiesta Лимон с экстрактом лимона для борьбы с возрастными изменениями.

Merbliss разработал маску Wedding Dress Illumination Ampoule Mask для придания коже сияния.

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