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Пять популярных средств от целлюлита, которые помогут вам быть в форме к наступающему лету

Будут работать на вас: собрали пять средств-бестселлеров от целлюлита, потому что лето таки будет

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Выбрали для вас лучшие гели, кремы и масла помогут сделать вашу кожу более ровной всего за несколько дней. Однако следует предупредить, что без правильного питания и занятий спортом идеальный результат достичь будет нелегко. Важно использовать все методы в комплексе!

Будут работать на вас: собрали пять средств-бестселлеров от целлюлита, потому что лето таки будет
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain
  1. Антицеллюлитный гель Slimtech, Methode Jeanne Piaubert Гель Slimtech, Methode Jeanne Piaubert, благодаря своему аппликатору из пяти стеклянных шариков, обеспечивает идеальное распределение средства на коже и создает дренажный эффект, похожий на аппаратные процедуры в салоне. Его специальный состав работает на коже круглосуточно, что делает его удобным в использовании — всего один раз в день. Цена: 3700 руб.
  2. Антицеллюлитный крем Defi Cellulite, Thalgo Крем Defi Cellulite от Thalgo содержит микс экстрактов бурых водорослей и семян сандалового дерева, обещая сделать кожу более ровной и гладкой, а также сократить объемы. Цена: 4780 руб.
  3. Крем-гель с эффектом лифтинга Body Fit, Clarins Крем-гель Body Fit от Clarins содержит листья айвы, целозию, кофе, мяту, конский каштан и подсолнечник, что делает его эффективным средством от целлюлита. Также он обладает охлаждающим эффектом, идеальным для использования в жаркую погоду. Цена: 4100 руб.
  4. Антицеллюлитный стик Body Stick Anti-Cellulite, Oh, My Bums! Новинка от Oh, My Bums! предназначена для ягодиц, но может использоваться и для области живота. Его разогревающий эффект эквивалентен 30-минутной тренировке, однако рекомендуется сочетать его с упражнениями для лучшего результата. Цена: 2500 руб.
  5. Антицеллюлитное масло Cellulite Oil, Birch, Weleda Масло Cellulite Oil от Weleda содержит молодые листья березы, растительные масла и листья розмарина, обеспечивая вывод токсинов, увлажнение и питание кожи. Его натуральный состав и легкий травяной аромат делают его привлекательным средством. Цена: 1975 руб.

Как избавиться от целлюлита на бедрах? Почему появляется целлюлит? 📣
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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