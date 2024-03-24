Пять популярных средств от целлюлита, которые помогут вам быть в форме к наступающему лету

Будут работать на вас: собрали пять средств-бестселлеров от целлюлита, потому что лето таки будет

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбрали для вас лучшие гели, кремы и масла помогут сделать вашу кожу более ровной всего за несколько дней. Однако следует предупредить, что без правильного питания и занятий спортом идеальный результат достичь будет нелегко. Важно использовать все методы в комплексе!

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Антицеллюлитный гель Slimtech, Methode Jeanne Piaubert Гель Slimtech, Methode Jeanne Piaubert, благодаря своему аппликатору из пяти стеклянных шариков, обеспечивает идеальное распределение средства на коже и создает дренажный эффект, похожий на аппаратные процедуры в салоне. Его специальный состав работает на коже круглосуточно, что делает его удобным в использовании — всего один раз в день. Цена: 3700 руб. Антицеллюлитный крем Defi Cellulite, Thalgo Крем Defi Cellulite от Thalgo содержит микс экстрактов бурых водорослей и семян сандалового дерева, обещая сделать кожу более ровной и гладкой, а также сократить объемы. Цена: 4780 руб. Крем-гель с эффектом лифтинга Body Fit, Clarins Крем-гель Body Fit от Clarins содержит листья айвы, целозию, кофе, мяту, конский каштан и подсолнечник, что делает его эффективным средством от целлюлита. Также он обладает охлаждающим эффектом, идеальным для использования в жаркую погоду. Цена: 4100 руб. Антицеллюлитный стик Body Stick Anti-Cellulite, Oh, My Bums! Новинка от Oh, My Bums! предназначена для ягодиц, но может использоваться и для области живота. Его разогревающий эффект эквивалентен 30-минутной тренировке, однако рекомендуется сочетать его с упражнениями для лучшего результата. Цена: 2500 руб. Антицеллюлитное масло Cellulite Oil, Birch, Weleda Масло Cellulite Oil от Weleda содержит молодые листья березы, растительные масла и листья розмарина, обеспечивая вывод токсинов, увлажнение и питание кожи. Его натуральный состав и легкий травяной аромат делают его привлекательным средством. Цена: 1975 руб.

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