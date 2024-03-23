Давайте рассмотрим различия между "стрессовым" акне и другими проблемами кожи вместе с экспертом

Чем "стрессовое" акне отличается от других проблем с кожей: разбираемся с экспертом

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В косметической индустрии появляются новые термины, такие как "маскне", обозначающий высыпания, вызванные ношением медицинских масок. Акне также могут возникать из-за неправильного питания, нарушений гормонального баланса и стресса. Врач-дерматолог и косметолог Анна Калуцких разъясняет эту тему.

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Стресс оказывает влияние на кожу, снижая ее барьерные функции и ускоряя процессы старения из-за избытка кортизола. Воспаления и акне могут быть результатом изменений микрофлоры кишечника и снижения иммунитета.

Отличить "стрессовое" акне можно по расположению высыпаний, их повторному появлению в одних и тех же местах, а также сопутствующим признакам нарушений организма.

Для смягчения стресса и улучшения кожного состояния рекомендуется регулировать режим сна, настраивать питание и обращаться к специалистам. Среди уходовых средств стоит обратить внимание на тоники с салициловой кислотой, а при длительных проблемах с акне — обращаться к врачу-дерматологу для назначения лечения.

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