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Новый подход к мезотерапии: суть Profhilo, и для кого данный препарат не подходит

Новый взгляд на мезотерапию: что такое Profhilo, и кому не подойдёт этот препарат

1:02
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Дерматокосметолог Виктория Бритько представила новый подход к мезотерапии с использованием Profhilo, описав особенности этого препарата, различия от обычных коктейлей для мезотерапии и противопоказания к его применению.

Новый взгляд на мезотерапию: что такое Profhilo, и кому не подойдёт этот препарат
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Биоревитализанты, основанные на гиалуроновой кислоте, представляют собой эффективные средства для борьбы с возрастными признаками, увлажнения кожи и улучшения её состояния. Profhilo отличается от других препаратов биоревитализации своей эффективностью и минимальным количеством инъекций, всего 10 точек на лице и шее. Этот препарат обеспечивает длительное увлажнение кожи и восстановление тургора, сокращая период реабилитации.

Однако у Profhilo также есть недостатки, такие как возможность отёчности у некоторых пациентов и сложность распределения препарата. Он рекомендуется для людей с мелкими морщинами, сниженным тургором кожи и сухой кожей, начиная с 30 лет, но не рекомендуется для лиц с жирной кожей и склонностью к отёкам.

ПРОФАЙЛО: КОМУ ПОДХОДИТ❓🧐 НАШУМЕВШАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ PROFILO
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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