Как быстро убрать пятна от шоколада с ткани: пять шагов для идеальной чистоты

Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда на вашей одежде оказывается пятно от шоколада, важно действовать быстро, чтобы сохранить любимую вещь. Вот несколько простых шагов от experthometips.com, которые помогут избавиться от этой неприятности.

Фото: flickr.com by Keven Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предварительное удаление

Перед тем как приступить к стирке, важно удалить лишний шоколад с поверхности ткани. Для этого используйте ложку или нож, чтобы аккуратно соскоблить остатки продукта.

Полоскание холодной водой

Промойте пятно под струей холодной воды, чтобы смыть остатки шоколада. Важно не использовать горячую воду, чтобы пятно не въелось в ткань.

Предварительная обработка

Нанесите на пятно стиральный порошок, предварительно размешав его с небольшим количеством воды. Оставьте на 10 минут, а затем замочите одежду в холодной воде еще на 15 минут.

Перекись для белой ткани

Промойте пятно перекисью водорода. Этот способ подходит только для белой одежды! Однако будьте осторожны и наденьте резиновые перчатки.

Стирка

После предварительной обработки следует стирать одежду обычным способом, выбрав низкотемпературный цикл стирки.

Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно удалить пятна от шоколада и вернуть своей одежде чистоту и свежесть.

Как отстирать шоколад