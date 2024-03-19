Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринарный врач Логинов рассказал о мифах про корм для домашних животных
Мать Василия Уткина узнала о его кончине из СМИ
Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку
NASA отправит космический корабль для исследования спутника Юпитера Европы
Tesla Model Y стала самым производимым автомобилем в мире в 2023 году
Говорим об удобрении пионов
Экс-переводчица посольства Швейцарии получила условный срок за страховое мошенничество
Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты
Собчак осудила Канделаки за публикацию об Уткине, обвинив в цинизме
Как быстро убрать пятна от шоколада с ткани: пять шагов для идеальной чистоты

Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Когда на вашей одежде оказывается пятно от шоколада, важно действовать быстро, чтобы сохранить любимую вещь. Вот несколько простых шагов от experthometips.com, которые помогут избавиться от этой неприятности.

Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство
Фото: flickr.com by Keven Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предварительное удаление

Перед тем как приступить к стирке, важно удалить лишний шоколад с поверхности ткани. Для этого используйте ложку или нож, чтобы аккуратно соскоблить остатки продукта.

Полоскание холодной водой

Промойте пятно под струей холодной воды, чтобы смыть остатки шоколада. Важно не использовать горячую воду, чтобы пятно не въелось в ткань.

Предварительная обработка

Нанесите на пятно стиральный порошок, предварительно размешав его с небольшим количеством воды. Оставьте на 10 минут, а затем замочите одежду в холодной воде еще на 15 минут.

Перекись для белой ткани

Промойте пятно перекисью водорода. Этот способ подходит только для белой одежды! Однако будьте осторожны и наденьте резиновые перчатки.

Стирка

После предварительной обработки следует стирать одежду обычным способом, выбрав низкотемпературный цикл стирки.

Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно удалить пятна от шоколада и вернуть своей одежде чистоту и свежесть.

Как отстирать шоколад
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Последние материалы
Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство
Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты
Собчак осудила Канделаки за публикацию об Уткине, обвинив в цинизме
ACS: ученые разработали новый материал для средств гигиены из белкового сырья
В Австралии злоумышленница раздела женщину догола и заперла её в чемодане
Бывший главный санитарный врач Онищенко рассказал, как остановить нашествие крыс в Подмосковье
Илон Маск признался в употреблении кетамина для борьбы с депрессией
Что взять с собой в поездку для комфортного путешествия
Владелец Ferrari подал в суд из-за проблем с тормозами: автомобиль оказался небезопасным
В Петербурге задержали 14-летнего подростка, обещавшего устроить стрельбу в школе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников