Зачем стоит обратить внимание на ниацинамид в составе косметических средств?

В последнее время ниацинамид стал объектом повышенного внимания как среди звезд, так и среди экспертов в области косметологии. Этот компонент, входящий в состав косметических средств, стал популярным трендом в бьюти-индустрии 2023 года.
Врач-косметолог Юлия Пярн объясняет ценность ниацинамида в косметических продуктах, подчеркивая его мощный противовоспалительный эффект и антиоксидантные свойства, способные улучшить состояние кожи. В составе косметических средств ниацинамид помогает уменьшить пигментные пятна, разгладить морщины и повысить эластичность кожи.
Однако важно помнить, что употребление больших доз витаминов группы B, включая ниацинамид, может вызвать аллергические реакции и обострение проблем с кожей.
Некоторые из популярных косметических продуктов, содержащих ниацинамид, включают в себя лосьон P50 от Biologique Recherche, который обладает выравнивающим и заживляющим эффектом, маску Charcoal Rescue Masque от Dermatologica, предназначенную для всех типов кожи и способствующую уменьшению воспалений, а также сыворотку Niacinamide 10% + Zinc 1% от The Ordinary, которая рекомендуется для проблемной кожи.
Другие продукты, включающие ниацинамид в свой состав, включают в себя увлажняющий крем Toleriane Sensitive le Teint от La Roche Posay, противовоспалительную очищающую сыворотку Active Clearing Age Bright Clearing Serum от Dermatologica, тканевую маску Brightening Solution от Dr. Jart+, а также сыворотку Texture Reform от Shani Darden.
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