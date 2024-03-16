Позитивные и отрицательные стороны диодного и александритового лазеров

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Диодный и александритовый лазер: плюсы и минусы

1:08
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Диодные лазеры обладают высокой эффективностью в удалении волос за счет глубокого проникновения в кожу и специфического воздействия на меланин в волосяных фолликулах. Они также характеризуются быстрой обработкой больших участков кожи и современными режимами безопасности, минимизирующими риск ожогов и других негативных эффектов. Однако диодные лазеры могут быть более дорогими в эксплуатации и требовать осторожности при обработке светлых волос и темной кожи из-за ограниченной эффективности на таких типах волос и риска пигментации.

Диодный и александритовый лазер: плюсы и минусы
Фото: openverse.org by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Александритовые лазеры также обладают высокой эффективностью в удалении волос благодаря способности точно выбирать целевые структуры в волосяных фолликулах. Многие из них также оснащены системами охлаждения, что снижает дискомфорт и риск ожогов. Однако стоимость покупки и обслуживания александритовых лазеров может быть высокой, требуя при этом высокой квалификации персонала. Кроме того, при обработке темной кожи существует риск пигментации и других осложнений, что требует особой осторожности и частых перерывов между сеансами.
 
 
 
 
 

Плюсы и минусы диодного лазера \ Диодный или Александритовый? [LASERTECH] 18+
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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