Позитивные и отрицательные стороны диодного и александритового лазеров

Диодные лазеры обладают высокой эффективностью в удалении волос за счет глубокого проникновения в кожу и специфического воздействия на меланин в волосяных фолликулах. Они также характеризуются быстрой обработкой больших участков кожи и современными режимами безопасности, минимизирующими риск ожогов и других негативных эффектов. Однако диодные лазеры могут быть более дорогими в эксплуатации и требовать осторожности при обработке светлых волос и темной кожи из-за ограниченной эффективности на таких типах волос и риска пигментации.
Александритовые лазеры также обладают высокой эффективностью в удалении волос благодаря способности точно выбирать целевые структуры в волосяных фолликулах. Многие из них также оснащены системами охлаждения, что снижает дискомфорт и риск ожогов. Однако стоимость покупки и обслуживания александритовых лазеров может быть высокой, требуя при этом высокой квалификации персонала. Кроме того, при обработке темной кожи существует риск пигментации и других осложнений, что требует особой осторожности и частых перерывов между сеансами.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.