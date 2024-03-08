Если вы заинтересованы в удалении татуировок или пигментации, вот все, что вам нужно знать о процедуре с использованием пикосекундного лазера

Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современной косметологии представлены разнообразные методы решения эстетических проблем, включая удаление нежелательных татуировок, татуажа или доброкачественных пигментных образований. Один из эффективных методов достижения этой цели — аппаратная процедура с применением пикосекундного лазера. Этот тип лазера основан на использовании импульсов крайне короткой длительности, что обеспечивает быстрое разрушение и удаление частиц пигмента с минимальным риском побочных эффектов.

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Пикосекундный лазер может быть применен на различных областях тела и лица, где присутствует нежелательный пигмент. Важно использовать защитные средства для глаз при работе в области глаз.

Число процедур для полного удаления пигмента зависит от индивидуальных характеристик пациента и особенностей пигментации. Как правило, количество сеансов определяется косметологом, исходя из таких факторов, как возраст татуировки, тип кожи, количество чернил и другие.

При удалении татуажа или татуировок специалист учитывает множество факторов, включая анамнез, наличие сопутствующих заболеваний, а также особенности самой татуировки. Для доброкачественных пигментных образований важно провести предварительную диагностику и определить глубину залегания пигмента.

Пациентам следует строго соблюдать рекомендации косметолога после процедуры и избегать инсоляции, а также использовать средства с высоким уровнем SPF.

Показаниями к процедуре могут быть нежелательные доброкачественные пигментные образования, неудачный татуаж или пожелания пациента по изменению своего внешнего вида.

Противопоказания к использованию пикосекундного лазера включают повышенную чувствительность к свету, некоторые заболевания, прием определенных медикаментов, беременность и другие факторы, которые могут повлиять на результат и безопасность процедуры.





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