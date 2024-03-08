Растяжки: понимание причин и методы профилактики для сохранения красоты и здоровья кожи

Появление растяжек: причины и способы борьбы с ними

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Растяжки — это не только косметическая проблема, но и результат физиологических изменений в коже. Сегодня мы с докторами портала aad.org рассмотрим, почему они появляются и какие методы могут помочь бороться с этим явлением.

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Что это такое?

Стрии представляют собой разновидность шрама, возникающего при быстром растяжении или сжатии кожи, что приводит к разрыву коллагена и эластина, важных компонентов, поддерживающих упругость эпидермиса. Эти полосы могут появиться у людей с колебаниями гормонального фона или у тех, у кого в семье уже были растяжки.

Растяжки чаще всего появляются в следующих случаях:

В период интенсивного роста, как во время подросткового периода.

Во время беременности, когда кожа растягивается из-за роста живота.

При резком изменении веса, как наборе, так и потере.

В результате интенсивных тренировок, когда мышцы быстро нарастают.

Также применение кортикостероидов или наличие определенных медицинских состояний, таких как болезнь Кушинга или синдром Марфана, могут способствовать появлению растяжек.

На ранних стадиях они могут иметь яркий цвет и вызывать зуд, постепенно стрии становятся более бледными и углубляются в кожу. Лечение растяжек направлено на уменьшение их видимости и облегчение симптомов зуда.

Средства борьбы

Множество средств, таких как кремы, лосьоны и гели, продаются для лечения растяжек, но эффективность их применения индивидуальна и часто временна. Однако некоторые исследования показали, что продукты с гиалуроновой кислотой или центеллой могут помочь предотвратить появление растяжек или сделать их менее заметными.

Процедуры, проводимые дерматологами, такие как химический пилинг, лазерная терапия или микродермабразия, могут также сделать растяжки менее заметными, хотя они не могут полностью избавить от них.

Важно заметить, что никакие средства или процедуры не гарантируют полного избавления от растяжек, и результаты могут быть различны в каждом конкретном случае. Если консервативные методы не приносят желаемых результатов, консультация с дерматологом может помочь найти более эффективные варианты лечения.

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