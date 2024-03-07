Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
Ученые США назвали ядерное оружие потенциальным решением проблемы с астероидами
Что нельзя нюхать собаке
На Сахалине начался процесс демонтажа незаконных охотничьих хижин
Нужно ли опрыскивать рассаду овощей водой?
Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования
Мазда 3 с пробегом: что нужно знать перед покупкой
Новости кино опубликовали список премьер, которые состоятся 7 марта
Советы по экономии топлива: как уменьшить расход без ограничения вождения
Четыре простых совета по уходу за кожей рук: сохраните их молодость и красоту

Узнайте, как правильно заботиться о коже рук: советы опытного дерматолога

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Ваша кожа рук подвержена ежедневным испытаниям: от печатания на клавиатуре до контакта с бытовыми химикатами. Именно поэтому необходим правильный уход, чтобы сохранить их здоровье и молодость. Сертифицированный дерматолог сайта aad.org предлагает несколько практических советов для красоты ваших рук.

Узнайте, как правильно заботиться о коже рук: советы опытного дерматолога
Фото: http://renovahandcare.com/

Поддерживайте руки увлажнёнными

Регулярное использование дезинфицирующих средств и частая гигиеническая обработка могут сушить кожу. Поэтому важно наносить увлажняющий крем после каждого очищения, чтобы предотвратить сухость и раздражение.

Защита от экстремальных температур

Холод и жара могут нанести ущерб рукам. Используйте кремы с липидами и маслами, чтобы защитить кожу от потери влаги в любую погоду.

Наносите солнцезащитный крем

Солнечные лучи могут вызвать преждевременное старение и повреждения кожи. Регулярно используйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше на руки, даже в пасмурные дни.

Подарите рукам ночной уход

Перед сном увлажните руки кремом или мазью, наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь. Это будет способствовать восстановлению и питанию кожи даже во время сна.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить красоту и здоровье ваших рук на долгие годы.

Ухоженные руки за 5 минут! Как ухаживать за руками в домашних условиях
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Последние материалы
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
Ученые США назвали ядерное оружие потенциальным решением проблемы с астероидами
Что нельзя нюхать собаке
Узнайте, как правильно заботиться о коже рук: советы опытного дерматолога
На Сахалине начался процесс демонтажа незаконных охотничьих хижин
Нужно ли опрыскивать рассаду овощей водой?
Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования
Мазда 3 с пробегом: что нужно знать перед покупкой
Новости кино опубликовали список премьер, которые состоятся 7 марта
Советы по экономии топлива: как уменьшить расход без ограничения вождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников