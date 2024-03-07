Четыре простых совета по уходу за кожей рук: сохраните их молодость и красоту

Узнайте, как правильно заботиться о коже рук: советы опытного дерматолога

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ваша кожа рук подвержена ежедневным испытаниям: от печатания на клавиатуре до контакта с бытовыми химикатами. Именно поэтому необходим правильный уход, чтобы сохранить их здоровье и молодость. Сертифицированный дерматолог сайта aad.org предлагает несколько практических советов для красоты ваших рук.

Фото: http://renovahandcare.com/

Поддерживайте руки увлажнёнными

Регулярное использование дезинфицирующих средств и частая гигиеническая обработка могут сушить кожу. Поэтому важно наносить увлажняющий крем после каждого очищения, чтобы предотвратить сухость и раздражение.

Защита от экстремальных температур

Холод и жара могут нанести ущерб рукам. Используйте кремы с липидами и маслами, чтобы защитить кожу от потери влаги в любую погоду.

Наносите солнцезащитный крем

Солнечные лучи могут вызвать преждевременное старение и повреждения кожи. Регулярно используйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше на руки, даже в пасмурные дни.

Подарите рукам ночной уход

Перед сном увлажните руки кремом или мазью, наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь. Это будет способствовать восстановлению и питанию кожи даже во время сна.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить красоту и здоровье ваших рук на долгие годы.