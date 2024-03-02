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Какие компоненты в косметике следует избегать, если ваша кожа склонна к сухости

Ингредиенты в косметике, которых нужно избегать, если у вас сухая кожа

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты в косметике могут иметь значительное влияние на состояние вашей кожи, особенно если она склонна к сухости. Определенные компоненты могут ухудшать уровень увлажненности и вызывать дополнительные проблемы. При выборе продуктов для ухода за кожей сухого типа следует избегать определенных ингредиентов.

Ингредиенты в косметике, которых нужно избегать, если у вас сухая кожа
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Среди таких компонентов могут быть:

  • Алкоголь: алкогольные составляющие, такие как изопропиловый или этиловый спирт, могут обезвоживать кожу и вызывать ее обезвоживание.
  • Сильные душистые вещества: парфюмерные добавки или искусственные ароматизаторы могут раздражать сухую кожу и вызывать аллергические реакции.
  • Щелочные моющие средства: продукты с высоким pH могут нарушать естественный баланс кожи и усугублять ее сухость.
  • Сульфаты: сульфаты, такие как лауретсульфат натрия или лауретсульфат аммония, могут сильно высушивать кожу, удаляя естественные масла.
  • Искусственные красители: некоторые красители могут вызывать раздражение и аллергические реакции на сухой коже.
  • Парабены: эти консерванты могут вызывать раздражение и ухудшать сухость кожи у некоторых людей.
  • Минеральные масла: минеральные масла могут создавать пленку на коже, препятствуя ее естественному дыханию и увлажнению.

 

Что нужно знать о сухой коже? Увлажняющие средства помогут не всем
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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