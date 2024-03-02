Какие компоненты в косметике следует избегать, если ваша кожа склонна к сухости

Ингредиенты в косметике, которых нужно избегать, если у вас сухая кожа

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ингредиенты в косметике могут иметь значительное влияние на состояние вашей кожи, особенно если она склонна к сухости. Определенные компоненты могут ухудшать уровень увлажненности и вызывать дополнительные проблемы. При выборе продуктов для ухода за кожей сухого типа следует избегать определенных ингредиентов.

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Среди таких компонентов могут быть:

Алкоголь: алкогольные составляющие, такие как изопропиловый или этиловый спирт, могут обезвоживать кожу и вызывать ее обезвоживание.

Сильные душистые вещества: парфюмерные добавки или искусственные ароматизаторы могут раздражать сухую кожу и вызывать аллергические реакции.

Щелочные моющие средства: продукты с высоким pH могут нарушать естественный баланс кожи и усугублять ее сухость.

Сульфаты: сульфаты, такие как лауретсульфат натрия или лауретсульфат аммония, могут сильно высушивать кожу, удаляя естественные масла.

Искусственные красители: некоторые красители могут вызывать раздражение и аллергические реакции на сухой коже.

Парабены: эти консерванты могут вызывать раздражение и ухудшать сухость кожи у некоторых людей.

Минеральные масла: минеральные масла могут создавать пленку на коже, препятствуя ее естественному дыханию и увлажнению.

Что нужно знать о сухой коже? Увлажняющие средства помогут не всем