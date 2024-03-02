Как изменение одной полезной привычки может повлиять на вашу стратегию в уходе за собой

Как одна полезная привычка может изменить ваш подход к бьюти-рутине

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В начале года Dior представила обновленную версию помады Rouge Dior, сделанную с учетом современных стандартов красоты и ухода за окружающей средой. В новой формуле увеличено количество растительных компонентов, а также расширена цветовая палитра до 75 оттенков, доступных в виде рефилов. Это означает, что теперь вместо того, чтобы покупать новый стик помады, можно приобрести только запасную кассету и вставить ее в уже имеющуюся базу с инициалами CD.

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Dior выбрала путь популяризации осознанного потребления, что стало актуальным трендом в бьюти-индустрии. Подход к экологичному производству и использованию рефилов становится все более популярным и признанным.

Рефилы, или сменные блоки косметических средств, представляют собой более экологичный и экономичный способ использования косметики. Они уже давно используются в производстве палеток теней, позволяя создавать индивидуальные палитры. Однако в уходе за кожей использование рефилов является проявлением осознанного потребления и экономии ресурсов.

Многие бренды красоты, в том числе Guerlain, Origins и Yves Saint Laurent Beauty, предлагают рефилы для своих уходовых средств. В сфере парфюмерии также распространено использование рефилов, что позволяет экономить и обеспечивает возможность взять аромат с собой в путешествие. Парфюмерные бренды, такие как Maison Francis Kurkdjian, Kilian, Hermes, Chanel, Le Labo, Escentric Molecules и Floraiku, предлагают различные варианты рефилов, обеспечивая клиентам экономию и удобство.

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