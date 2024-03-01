От овсяной ванночки до картофельных патчей: натуральные рецепты ухода за кожей от доктора Шамбан

Четыре домашних средства для красоты кожи лица и тела: советы красоты от эксперта-дерматолога

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Команда Beautylish решила расспросить дерматолога из Беверли-Хиллз, Аву Шамбан, о её свежих и полностью натуральных методах ухода за кожей, изложенных в ее новой книге.

Фото: https://miro.medium.com/

Давайте вместе рассмотрим несколько из этих эффективных и простых рецептов, которые могут стать вашими верными помощниками в поддержании здоровья и красоты кожи.

Овсяная ванночка для ног и рук

Ингредиенты:

3 стакана молока

2 стакана воды

4 стакана овсянки

2 столовые ложки меда

Смешайте молоко, воду и овсянку в кастрюле и доведите до кипения. Добавьте мед и тщательно перемешайте. Затем осторожно погрузите в смесь ноги или руки на 15–20 минут. Этот рецепт помогает очистить, отшелушить и успокоить кожу благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам овсянки и мёда.

Картофельный компресс

Нарежьте картофель на ломтики и поместите их в холодильник на ночь. С утра положите слайсы под глаза, как патчи. Этот метод помогает уменьшить отечность, а также справиться с темными кругами благодаря свойствам картофеля.

Кокосовый крем

Понадобиться:

½ стакана любого лосьона для тела

1 столовая ложка кокосового масла

1 чайная ложка масла авокадо

10 капель масла шиповника

Смешайте ваш любимый лосьон с маслами. Используйте этот крем один раз в день для максимального эффекта. Кокосовое масло содержит полезные кислоты, которые позволяют ему действовать как противомикробное, антиоксидантное и успокаивающее средство. Этот рецепт также помогает бороться со свободными радикалами, поскольку содержит масла с важными питательными веществами.

Йогуртовое очищающее средство

2 столовые ложки йогурта

1 чайная ложка пищевой соды

1 столовая ложка яблочного пюре

Просто смешайте йогурт, пищевую соду и яблочное пюре. Аккуратно нанесите небольшое количество смеси на влажную кожу лица, помассируйте пару минут, а затем смойте теплой водой. Это средство помогает бороться с избытком кожного жира, улучшает текстуру кожи и подсушивает прыщики.

Следуя этим простым рецептам, вы сможете насладиться эффективным уходом за кожей прямо у себя дома, используя только натуральные ингредиенты и свои умелые руки.