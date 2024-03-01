От овсяной ванночки до картофельных патчей: натуральные рецепты ухода за кожей от доктора Шамбан

Команда Beautylish решила расспросить дерматолога из Беверли-Хиллз, Аву Шамбан, о её свежих и полностью натуральных методах ухода за кожей, изложенных в ее новой книге.
Давайте вместе рассмотрим несколько из этих эффективных и простых рецептов, которые могут стать вашими верными помощниками в поддержании здоровья и красоты кожи.
Ингредиенты:
Смешайте молоко, воду и овсянку в кастрюле и доведите до кипения. Добавьте мед и тщательно перемешайте. Затем осторожно погрузите в смесь ноги или руки на 15–20 минут. Этот рецепт помогает очистить, отшелушить и успокоить кожу благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам овсянки и мёда.
Нарежьте картофель на ломтики и поместите их в холодильник на ночь. С утра положите слайсы под глаза, как патчи. Этот метод помогает уменьшить отечность, а также справиться с темными кругами благодаря свойствам картофеля.
Понадобиться:
Смешайте ваш любимый лосьон с маслами. Используйте этот крем один раз в день для максимального эффекта. Кокосовое масло содержит полезные кислоты, которые позволяют ему действовать как противомикробное, антиоксидантное и успокаивающее средство. Этот рецепт также помогает бороться со свободными радикалами, поскольку содержит масла с важными питательными веществами.
Просто смешайте йогурт, пищевую соду и яблочное пюре. Аккуратно нанесите небольшое количество смеси на влажную кожу лица, помассируйте пару минут, а затем смойте теплой водой. Это средство помогает бороться с избытком кожного жира, улучшает текстуру кожи и подсушивает прыщики.
Следуя этим простым рецептам, вы сможете насладиться эффективным уходом за кожей прямо у себя дома, используя только натуральные ингредиенты и свои умелые руки.
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