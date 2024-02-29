Перед тем, как доверить свое лицо косметологу, важно задать себе пять вопросов

Пять вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем доверите лицо косметологу

Основательница сообщества "Косметический маньяк" Татьяна Масленникова и врач-косметолог Анна Смольянова выпустили книгу "Главная книга Косметического маньяка", в которой делятся секретами выбора косметолога и отвечают на ключевые вопросы о красоте и здоровье. Книга выделяется здравым подходом и отсутствием пропаганды и рекламы. В ней представлены "маячки", помогающие определить, стоит ли доверять косметологу или лучше избегать его.

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Проверка наличия диплома у косметолога является первоочередной задачей. Меньше 10% клиентов обращают внимание на это, хотя это крайне важно для безопасности процедур. Косметолог должен иметь высшее медицинское образование и специализацию в дерматовенерологии и косметологии. Реклама в социальных сетях может быть признаком недостаточной востребованности специалиста. Более надежным способом поиска является чтение отзывов в различных источниках и обращение к реальным людям, которые обращались к этому специалисту. Поиск реальных отзывов требует внимательного изучения информации о косметологе, включая его имя, место работы, дипломы и сертификаты. Также полезно посетить сайт клиники, на который ссылается косметолог. Важно узнать у косметолога о его опыте работы, так как каждый год работы приносит значительный опыт и знания. При выборе препаратов для процедур важно убедиться в их сертификации и безопасности. Необходимо точно узнать название препарата, его стоимость и продолжительность присутствия на рынке.

ВОПРОСЫ КОСМЕТОЛОГУ 1 ЧАСТЬ фейсфитнес, питание, домашний уход