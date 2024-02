Перед тем, как доверить свое лицо косметологу, важно задать себе пять вопросов

Основательница сообщества "Косметический маньяк" Татьяна Масленникова и врач-косметолог Анна Смольянова выпустили книгу "Главная книга Косметического маньяка", в которой делятся секретами выбора косметолога и отвечают на ключевые вопросы о красоте и здоровье. Книга выделяется здравым подходом и отсутствием пропаганды и рекламы. В ней представлены "маячки", помогающие определить, стоит ли доверять косметологу или лучше избегать его.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.