Тенденции в пластической хирургии на 2024 год

В текущем году сохраняются тренды на естественность и малоинвазивность в пластической хирургии, при этом пациенты желают проходить операции легко и быстро, а также оставаться незаметными после восстановления. Пластический хирург Дмитрий Зимин представляет основные направления развития в 2024 году.
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В блефаропластике акцент делается на жиросохраняющие методы, сохраняя жир на верхнем и нижнем веке, а не удаляя его полностью, что придает естественный результат. Эндоскопическое омоложение лица становится более тонким и аккуратным, с использованием маленьких проколов, которые становятся практически незаметными со временем.
Ожидается уменьшение интереса к различным аппаратным методам и филлерам из-за возможных негативных последствий, поэтому акцент делается на скрупулезном изучении анамнеза пациента. Это включает предварительное проведение УЗИ и МРТ для выявления потенциальных проблем.
В пластической хирургии тела сохраняется популярность коррекции груди, так как это важная часть женской фигуры, придающая уверенность. Также становится более распространенным сочетание функциональной и эстетической коррекции, особенно при липосакции и абдоминопластике, где учитывается наличие диастаза и грыж.
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