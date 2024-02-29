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Тенденции в пластической хирургии на 2024 год

Тренды пластической хирургии 2024

1:17
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В текущем году сохраняются тренды на естественность и малоинвазивность в пластической хирургии, при этом пациенты желают проходить операции легко и быстро, а также оставаться незаметными после восстановления. Пластический хирург Дмитрий Зимин представляет основные направления развития в 2024 году.

Тренды пластической хирургии 2024
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • В блефаропластике акцент делается на жиросохраняющие методы, сохраняя жир на верхнем и нижнем веке, а не удаляя его полностью, что придает естественный результат. Эндоскопическое омоложение лица становится более тонким и аккуратным, с использованием маленьких проколов, которые становятся практически незаметными со временем.
  • Ожидается уменьшение интереса к различным аппаратным методам и филлерам из-за возможных негативных последствий, поэтому акцент делается на скрупулезном изучении анамнеза пациента. Это включает предварительное проведение УЗИ и МРТ для выявления потенциальных проблем.
  • В пластической хирургии тела сохраняется популярность коррекции груди, так как это важная часть женской фигуры, придающая уверенность. Также становится более распространенным сочетание функциональной и эстетической коррекции, особенно при липосакции и абдоминопластике, где учитывается наличие диастаза и грыж.

Что нам готовит 2024 год? ТОП-3 ТРЕНДА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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