Какие методики способствуют более быстрому восстановлению физической формы

Редки те люди, кто может похвастаться, что праздничные застолья не отразились на объеме талии. И здесь важно действовать быстро: избавляться от лишних килограммов лучше немедленно, не ожидая, что они исчезнут сами по себе. Мы предлагаем три проверенных способа, помимо спорта и правильного питания, конечно!
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Комбинация Endospheres Therapy и обёртываний Styx в салоне красоты SlowMo "Цветной": пара таких процедур может буквально за несколько сеансов уменьшить лишний объем. Аппарат "Эндосфера" улучшает кровообращение, ускоряет обменные процессы и укрепляет кожу, а составы Styx усиливают его действие, помогая справиться с эстетическими проблемами.
Аппарат Lumicell Wave 6 в клинике Kraftway: эта машина объединяет пять технологий, начиная от вакуумного массажа до безинъекционной мезотерапии. Первые результаты - уже после трех процедур, а для полного эффекта предлагается курс из 8 сеансов.
Игольчатый RF-лифтинг на аппарате Morpheus в Chemyanov Medical Lounge: этот аппарат позволяет работать глубоко, уменьшая объёмы и улучшая состояние кожи. Процедура рекомендуется даже самим звездным пластическим хирургом Георгием Чемяновым для тех, кто хочет избавиться от лишних жировых отложений.
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