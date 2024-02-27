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Для губ, глаз и лица одновременно: чем хороши универсальные косметические средства

1:41
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Универсальные средства для макияжа и ухода представляют собой будущее бьюти-индустрии. Имея на полке всего один продукт, заменяющий несколько, можно значительно упростить ежедневный ритуал. Примером таких средств является гель для лица Eclat De Beaute Effet Lumiere от Gucci, который подходит для губ, век и скул, обеспечивая светоотражающий эффект. Его легкая, невесомая текстура быстро впитывается и создает естественное сияние. Стоимость продукта составляет 2120 рублей.

Для губ, глаз и лица одновременно: чем хороши универсальные косметические средства
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Другим примером универсального средства является стик для лица The Multiple от NARS, который заменяет хайлайтер, румяна, бронзатор, помаду и тени. Его кремовая текстура легко растушевывается и придает коже сияние. Стоимость стика — 1725 рублей.

Еще одним универсальным продуктом является стик для губ и щек Genuine Glow Blushing от Estee Lauder, который представлен в двух оттенках и обогащен гиалуроновой кислотой для ухода за кожей. Цена продукта — 2140 рублей.

Мини-палетка для лица illuminating face palette от VERA содержит два оттенка хайлайтера, контурирующую пудру и румяна. Легкая текстура продуктов быстро впитывается и не осыпается в течение дня. Стоимость палетки — 3200 рублей.

Наконец, масло для лица, тела и волос Divine Oil от Caudalie сочетает в себе четыре натуральных масла для увлажнения, питания и укрепления кожи и волос. Его цена составляет 3105 рублей.

11 СРЕДСТВ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО МАКИЯЖА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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