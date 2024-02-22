Очищение ультразвуком и применение микротоков: профессиональный уход за кожей в домашних условиях

Ультразвуковая чистка и микротоки: салонный уход в домашних условиях

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инновационное устройство Microsonic Facial Device от [ comfort zone ] предоставляет возможность проведения глубокой и безопасной чистки кожи лица, массажа для ее регенерации и восстановления прямо в домашних условиях. Этот бьюти-гаджет позволяет наслаждаться процедурами, которые раньше были доступны лишь в салоне красоты.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Международный тренер и врач дерматовенеролог, Мария Рудева, поделилась с BeautyHack. ru методикой ультразвуковой чистки и микротокового массажа, а также преимуществами использования таких процедур дома.

Ультразвуковая чистка лица является эффективным и безопасным методом очищения кожи от излишков себума, чёрных точек и роговых чешуек. Эта процедура улучшает тонус и эластичность кожи, уменьшает поры и мелкие морщины, а также улучшает проникновение активных компонентов косметических средств.

Микротоки, в свою очередь, способствуют активации процессов регенерации кожи, ускоряют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, а также улучшают микроциркуляцию крови и лимфоотток. Результатом применения микротоков является сияющая и молодая кожа лица, сокращение отеков, выравнивание тона кожи и уменьшение гиперпигментации.

Идеальным рецептом салонного ухода дома с использованием Microsonic Facial Device является последовательное выполнение процедур: очищение кожи ультразвуком, нанесение маски, внедрение сывороток и концентратов с помощью микротоков, а завершение ухода — нанесение крема.

Цена универсального гаджета Microsonic Facial Device от [ comfort zone ] составляет 16 500 рублей, что делает его доступным для использования в домашних условиях.

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