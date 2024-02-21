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Акне, жирный блеск, воспаления: какие сыворотки подойдут для проблемной кожи

Пять лучших сывороток для проблемной кожи

1:38
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Желание людей с проблемной кожей избавиться от жирного блеска, уменьшить акне и улучшить функционирование сальных желез несомненно. Однако это требует комплексного подхода, который включает в себя правильную косметику. В этом обзоре мы рассмотрим пять проверенных сывороток, разработанных специально для ухода за проблемной кожей, способных бороться с воспалениями и осветлять постакне.

Пять лучших сывороток для проблемной кожи
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Сыворотка Hyalur Zn от Librederm обладает формулой, содержащей ниацинамид (витамин B3), цинк и гиалуроновую кислоту. Эти компоненты способствуют снижению гиперпигментации, воспалений, акне и постакне, а также увлажняют кожу.

Сыворотка Pâte Grise от Payot, часть обновленной линии для проблемной кожи, постепенно выравнивает микрорельеф кожи, нормализует работу сальных желез, уменьшает жирный блеск и подсушивает акне.

Сыворотка с салициловой кислотой 2% от Etat Pur представляет собой продукт с высокой концентрацией действующего вещества, способствующий уменьшению количества высыпаний и предотвращению их появления.

Сыворотка анти-акне от Anna Sharova, содержащая азелаиновую кислоту, подходит для чувствительной кожи лица, осветляет и выравнивает микрорельеф кожи, нейтрализует закрытые воспаления и может скорректировать состояние эпидермиса при розацеа.

Корректирующая сыворотка для лица от Avene из линии Cleanance Women предназначена для женщин с проблемной кожей, помогая улучшить текстуру кожи, уменьшить несовершенства и осветлить поры, обеспечивая при этом успокаивающее и смягчающее действие.

ТОП 5 💥 Лучшие сыворотки для лица | CELIMAX, SKIN1004, LA ROCHE POSAY, SOME BY MI
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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