Как процедура игольчатого RF-лифтинга разглаживает и делает кожу упругой всего за один сеанс

Как игольчатый RF-лифтинг разглаживает и подтягивает кожу за одну процедуру

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Раевская Наталия Николаевна, главный врач клиники GEN87 в области превентивной медицины и косметологии, делится информацией о процедуре игольчатого RF-лифтинга на аппарате Infini, обеспечивающей быстрый результат и подтяжку кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Процедура на аппарате Infini представляет собой игольчатый RF-лифтинг с использованием стерильных насадок, оснащенных 49 золотыми микроиглами. Эти микроиглы создают коагуляционные точки, стимулируя обновление кожи и выработку нового коллагена на трех уровнях: поверхностном, среднем и глубоком. Результатом является гладкая и упругая кожа.

Технология биполярного лифтинга позволяет микроиглам достигать глубины до 3,5 мм, обеспечивая выраженный лифтинг и разглаживание морщин без операции. Уже после первой процедуры пациенты ощущают натянутость кожи, которая увеличивается в течение 1-2 месяцев.

Процедура может проводиться как на лице, так и на теле, включая орбитальную область. Рекомендуется курс из 3 процедур для лица и 6 процедур для тела с интервалом в 1 месяц.

Часто игольчатый RF-лифтинг сочетается с плазмолифтингом или биоревитализацией для усиления эффекта и более интенсивного воздействия. Однако есть противопоказания, такие как онкологические заболевания, температура и металлические имплантаты в теле.

Игольчатый RF-лифтинг. Одна из самых результативных методик для подтяжки кожи лица