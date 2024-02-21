В каком возрасте рекомендуется обратиться к косметологу для подростка и какие основные шаги следует предпринять при начале ухода за кожей

В каком возрасте можно вести тинейджера к косметологу и с чего начать уход

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Доктор Инга Козыренко, дерматолог и косметолог из клиники "БиоМи Вита", делилась своими рекомендациями по профессиональному уходу за подростковой кожей, подчеркивая важность консультации со специалистом при проблемах, таких как акне или угревая болезнь.

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Подростковую кожу часто беспокоят проблемы, такие как повышенная жирность, расширенные поры, черные точки и воспалительные элементы. Также существуют подростки с атопическим дерматитом и сухой кожей, для которых необходим специальный уход.

Важно обратиться к косметологу сразу же, когда возникают проблемы, а не ждать взрослого возраста. Клинике часто приходят подростки в возрасте 12-14 лет, чаще всего их приводят родители, особенно если речь идет о проблемах с кожей.

Специалисты рекомендуют начинать уход с курса чисток, включающего различные варианты чисток в зависимости от типа кожи. Чистки проводятся один раз в 3-4 недели, а пилинги — курсами два раза в год, преимущественно в периоды с наименьшей солнечной активностью.

Для подростков подходят различные виды пилингов, такие как гликолевый, салициловый и комбинированный поверхностный пилинг Джесснера, которые направлены на улучшение состояния кожи и нормализацию работы сальных желез. При более запущенной стадии угревой болезни рекомендуется использовать специальные процедуры, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровую кожу.

С какого возраста начинать ухаживать за кожей? [Советы врача-косметолога]