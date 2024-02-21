В каком возрасте рекомендуется обратиться к косметологу для подростка и какие основные шаги следует предпринять при начале ухода за кожей

Доктор Инга Козыренко, дерматолог и косметолог из клиники "БиоМи Вита", делилась своими рекомендациями по профессиональному уходу за подростковой кожей, подчеркивая важность консультации со специалистом при проблемах, таких как акне или угревая болезнь.
Подростковую кожу часто беспокоят проблемы, такие как повышенная жирность, расширенные поры, черные точки и воспалительные элементы. Также существуют подростки с атопическим дерматитом и сухой кожей, для которых необходим специальный уход.
Важно обратиться к косметологу сразу же, когда возникают проблемы, а не ждать взрослого возраста. Клинике часто приходят подростки в возрасте 12-14 лет, чаще всего их приводят родители, особенно если речь идет о проблемах с кожей.
Специалисты рекомендуют начинать уход с курса чисток, включающего различные варианты чисток в зависимости от типа кожи. Чистки проводятся один раз в 3-4 недели, а пилинги — курсами два раза в год, преимущественно в периоды с наименьшей солнечной активностью.
Для подростков подходят различные виды пилингов, такие как гликолевый, салициловый и комбинированный поверхностный пилинг Джесснера, которые направлены на улучшение состояния кожи и нормализацию работы сальных желез. При более запущенной стадии угревой болезни рекомендуется использовать специальные процедуры, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровую кожу.
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