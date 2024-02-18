Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верните свежесть вашим полотенцам: простые хитрости для стирки без лишних хлопот!
Неопытные хозяйки обязательно допускают эти 3 ошибки при уборке квартиры
Врач Селезнева заявила, что анемию могут вызвать неправильное питание или заболевания
Рост картошки с вдохновением: подкормка дрожжами для богатого урожая!
США поможет Украине в кредит
Секрет урожайного картофеля: гармония с горохом в посадке
Лучшие фены для волос
Неисправности, которые не хотят ремонтировать на автосервисах: почему мастера отказываются от определенных видов работ
Избавляемся от черных пятен на светлой обуви: 4 копеечных средства эффективной очистки
В холодное время года, во время отпуска или в повседневной жизни: 5 продуктов для ухода за телом, которые я рекомендую для всей семьи

Зимой, в отпуске и на каждый день: 5 средств для тела, которые я рекомендую для всей семьи

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Рекомендуемые средства для ухода за телом для всей семьи.

Зимой, в отпуске и на каждый день: 5 средств для тела, которые я рекомендую для всей семьи
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Питательный крем для тела Creme de Corps, Kiehl's

  • Обладает плотной консистенцией, обеспечивающей интенсивное увлажнение кожи.
  • Содержит масла какао и сквалан, обеспечивая надежный уход.
  • Доступен в различных объемах, включая удобный формат для путешествий.

Успокаивающий питательный крем Le corps crème mains velours, Payot

  • Идеально подходит для ухода за руками и всем телом.
  • Обладает приятным цветочным ароматом и комфортной текстурой.
  • Эффективно увлажняет кожу, делая ее мягкой и гладкой.

Масло для профилактики растяжек Weleda

  • Обогащено растительными экстрактами и отдушками, питает и увлажняет кожу.
  • Быстро впитывается без ощущения жирности и обеспечивает продолжительный эффект.
  • Подходит для предотвращения появления растяжек, особенно во время беременности.

Крем для тела "Мандарин и розмарин", Grown Alchemist

  • Имеет превосходный аромат и богатую текстуру, обеспечивая уход за кожей.
  • Питает и увлажняет кожу, придавая ей здоровый вид и ощущение комфорта.
  • Представлен в большом объеме и удобном дозаторе для удобства использования.

Молочко для тела Hydra-calm body milk, Laboratorios Babe

  • Легкая текстура молочка обеспечивает нормальный уровень увлажнения кожи.
  • Подходит для ежедневного использования как базовый уход для всей семьи.
  • Особенно эффективно в уходе за чувствительной или раздраженной кожей.

 

ФАВОРИТЫ 2023 ГОДА | ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА | ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Верните свежесть вашим полотенцам: простые хитрости для стирки без лишних хлопот!
Неопытные хозяйки обязательно допускают эти 3 ошибки при уборке квартиры
Врач Селезнева заявила, что анемию могут вызвать неправильное питание или заболевания
Рост картошки с вдохновением: подкормка дрожжами для богатого урожая!
США поможет Украине в кредит
Секрет урожайного картофеля: гармония с горохом в посадке
Лучшие фены для волос
Неисправности, которые не хотят ремонтировать на автосервисах: почему мастера отказываются от определенных видов работ
Избавляемся от черных пятен на светлой обуви: 4 копеечных средства эффективной очистки
Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников