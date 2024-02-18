В холодное время года, во время отпуска или в повседневной жизни: 5 продуктов для ухода за телом, которые я рекомендую для всей семьи

Зимой, в отпуске и на каждый день: 5 средств для тела, которые я рекомендую для всей семьи

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рекомендуемые средства для ухода за телом для всей семьи.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Питательный крем для тела Creme de Corps, Kiehl's

Обладает плотной консистенцией, обеспечивающей интенсивное увлажнение кожи.

Содержит масла какао и сквалан, обеспечивая надежный уход.

Доступен в различных объемах, включая удобный формат для путешествий.

Успокаивающий питательный крем Le corps crème mains velours, Payot

Идеально подходит для ухода за руками и всем телом.

Обладает приятным цветочным ароматом и комфортной текстурой.

Эффективно увлажняет кожу, делая ее мягкой и гладкой.

Масло для профилактики растяжек Weleda

Обогащено растительными экстрактами и отдушками, питает и увлажняет кожу.

Быстро впитывается без ощущения жирности и обеспечивает продолжительный эффект.

Подходит для предотвращения появления растяжек, особенно во время беременности.

Крем для тела "Мандарин и розмарин", Grown Alchemist

Имеет превосходный аромат и богатую текстуру, обеспечивая уход за кожей.

Питает и увлажняет кожу, придавая ей здоровый вид и ощущение комфорта.

Представлен в большом объеме и удобном дозаторе для удобства использования.

Молочко для тела Hydra-calm body milk, Laboratorios Babe

Легкая текстура молочка обеспечивает нормальный уровень увлажнения кожи.

Подходит для ежедневного использования как базовый уход для всей семьи.

Особенно эффективно в уходе за чувствительной или раздраженной кожей.

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