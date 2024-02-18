Упражнения для снижения веса по всему телу, которые можно выполнять у себя дома

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Упражнения для похудения всего тела в домашних условиях

1:50
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Самые эффективные упражнения для похудения включают в себя любые виды физической активности, которые увеличивают частоту дыхательных движений и сердечных сокращений на умеренном уровне. Это способствует активной работе мышц и расходу энергии, что приводит к разложению подкожного жира.

Упражнения для похудения всего тела в домашних условиях
Фото: Own work by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Для достижения этой цели можно проводить упражнения, направленные на укрепление мышц и подтяжку тела, которые можно выполнять у себя дома. Среди таких упражнений выделяются те, которые работают с проблемными зонами тела.

Для укрепления и формирования мышц пресса и поясницы рекомендуются следующие упражнения:

  • Планка — удерживание тела в горизонтальном положении на предплечьях и носках.
  • Скручивания — подъем корпуса в положении лежа на спине с последующим сгибанием тела в сторону.

Для улучшения формы ягодиц и наружной части бедер можно выполнять:

  • Выпады — сгибание ног в коленях с широким шагом вперед и приседания на одной ноге.
  • Приседания в сторону — приседания с боковым сгибанием корпуса.

Упражнения для рук способствуют укреплению и формированию мышц верхней части тела:

  • Сведение локтей — сведение локтей перед собой с последующим разведением в стороны.
  • Отжимания от пола — подъем тела от пола с упором на ладони и пальцы ног.

Упражнения для талии направлены на ее укрепление и подтяжку:

  • Наклоны в стороны — наклоны корпуса вправо и влево с удержанием в нижней точке.
  • Отведение ног в стороны — подъем прямых ног вверх и отведение их в стороны.

Для работы с грудными мышцами рекомендуются следующие упражнения:

  • Упражнение на сопротивление — сведение ладоней перед собой с созданием сопротивления.
  • Махи руками — круговые движения руками с полной амплитудой.

 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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