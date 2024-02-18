Упражнения для снижения веса по всему телу, которые можно выполнять у себя дома

Упражнения для похудения всего тела в домашних условиях

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Самые эффективные упражнения для похудения включают в себя любые виды физической активности, которые увеличивают частоту дыхательных движений и сердечных сокращений на умеренном уровне. Это способствует активной работе мышц и расходу энергии, что приводит к разложению подкожного жира.

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Для достижения этой цели можно проводить упражнения, направленные на укрепление мышц и подтяжку тела, которые можно выполнять у себя дома. Среди таких упражнений выделяются те, которые работают с проблемными зонами тела.

Для укрепления и формирования мышц пресса и поясницы рекомендуются следующие упражнения:

Планка — удерживание тела в горизонтальном положении на предплечьях и носках.

Скручивания — подъем корпуса в положении лежа на спине с последующим сгибанием тела в сторону.

Для улучшения формы ягодиц и наружной части бедер можно выполнять:

Выпады — сгибание ног в коленях с широким шагом вперед и приседания на одной ноге.

Приседания в сторону — приседания с боковым сгибанием корпуса.

Упражнения для рук способствуют укреплению и формированию мышц верхней части тела:

Сведение локтей — сведение локтей перед собой с последующим разведением в стороны.

Отжимания от пола — подъем тела от пола с упором на ладони и пальцы ног.

Упражнения для талии направлены на ее укрепление и подтяжку:

Наклоны в стороны — наклоны корпуса вправо и влево с удержанием в нижней точке.

Отведение ног в стороны — подъем прямых ног вверх и отведение их в стороны.

Для работы с грудными мышцами рекомендуются следующие упражнения:

Упражнение на сопротивление — сведение ладоней перед собой с созданием сопротивления.

Махи руками — круговые движения руками с полной амплитудой.

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