Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"

Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"

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Мерьем Узерли никогда не была излишне худой, но для роли в сериале ей пришлось набрать целых 13 килограммов. В то же время она бросила курить и перестала заниматься спортом. Однако изменение ее фигуры не беспокоило ее, она принимала себя такой, какая есть.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За последние несколько лет она претерпела значительные изменения, но это не сказалось на ее красоте. Каков же секрет ее привлекательности и как она смогла сбросить вес и не применять чрезмерно пластическую хирургию? Ниже выясняем.

Мерьем никогда не стремилась быть слишком худой, но для роли в сериале ей пришлось набрать целых 13 килограммов. В то же время она бросила курить и перестала заниматься спортом. Однако изменение ее фигуры не беспокоило Мерьем — она любила себя в любом виде.

Чтобы сбросить вес, она полностью исключила из своего рациона после шести вечера все мучное и сладкое, а также отказалась от алкоголя.

Актрисе пришлось пересмотреть свой распорядок дня. После работы она посвятила большую часть времени тренировкам. Мерьем посещала тренировки достаточно часто — в среднем три раза в неделю. После специального комплекса упражнений для снижения веса, она также занималась плаванием в бассейне.

Мерьем Узерли, во время своей программы похудения, развила увлечение имбирным чаем. Этот напиток, популярный среди многих турецких звезд, не только помогает избавиться от лишних килограммов, но и обладает целебными свойствами, придавая энергию и стимулируя обмен веществ.

Кроме имбирного чая, Мерьем также употребляла большое количество воды и травяных настоев. Этот подход помогает

поддерживать гидратацию,

сохранять упругость кожи,

регулировать обменные процессы в организме

и эффективно выводить токсины.

В одном интервью Мерьем Узерли рассказала, что она практикует "умное голодание". Суть этой методики заключается в том, что она не употребляет пищу в течение 16 часов, а оставшиеся 8 часов являются ее пищевым окном. За это время она ест только два раза, однако пить можно неограниченное количество чая, воды и кофе.

Мерьем признается, что всегда просыпается голодной и никогда не пропускает завтрак. Она придерживается турецкой традиции и употребляет плотные продукты на завтраке. В течение дня она ест

рыбу,

вареное мясо,

салат,

чечевицу,

натуральный йогурт

и орехи.