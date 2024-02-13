Готовим кожу к загару: 10 средств для скрабирования тела

Скрабы — ключевой шаг для подготовки кожи к солнечным ваннам. Они осуществляют глубокое очищение, удаляя омертвевшие клетки и помогая достигнуть ровного и сияющего загара.
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Рекомендуется проводить скрабирование за неделю до начала отпуска и использовать скраб несколько раз во время отдыха. Перед использованием рекомендуется принять ванну или душ, чтобы кожа была распаренной. Это помогает избежать повреждений кожи и способствует лучшему проникновению питательных масел.
При выборе скраба стоит обратить внимание на список лучших средств на любой бюджет:
Натуральные скрабы от российского бренда Code d'amour.
Солевой скраб для тела Франжипани-Монои от Elemis.
Талассо-скраб от итальянского бренда Collistar.
Кремовый скраб для тела с ароматом соевого молока и меда от Kiehl's.
Скраб BABOR Spa Energizing с растительными маслами.
Израильский бренд Zielinski & Rozen предлагает скрабы на основе соли Мертвого моря.
Скраб для тела с ароматом имбирного печенья от Marble lab.
Avene предлагает скраб для мягкого удаления загрязнений и омертвевших клеток.
Увлажняющий скраб для тела с лепестками роз и ароматом спелой вишни от OK Beauty.
Натуральный сухой кофейный скраб с апельсиновой цедрой на масляной основе Aravia Organic Citrus Coffee.
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