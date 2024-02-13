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Готовим кожу к загару: 10 средств для скрабирования тела

Подготовка кожи к загару: 10 скрабов для тела

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Скрабы — ключевой шаг для подготовки кожи к солнечным ваннам. Они осуществляют глубокое очищение, удаляя омертвевшие клетки и помогая достигнуть ровного и сияющего загара.

Подготовка кожи к загару: 10 скрабов для тела
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Рекомендуется проводить скрабирование за неделю до начала отпуска и использовать скраб несколько раз во время отдыха. Перед использованием рекомендуется принять ванну или душ, чтобы кожа была распаренной. Это помогает избежать повреждений кожи и способствует лучшему проникновению питательных масел.

При выборе скраба стоит обратить внимание на список лучших средств на любой бюджет:

  1. Натуральные скрабы от российского бренда Code d'amour.
  2. Солевой скраб для тела Франжипани-Монои от Elemis.
  3. Талассо-скраб от итальянского бренда Collistar.
  4. Кремовый скраб для тела с ароматом соевого молока и меда от Kiehl's.
  5. Скраб BABOR Spa Energizing с растительными маслами.
  6. Израильский бренд Zielinski & Rozen предлагает скрабы на основе соли Мертвого моря.
  7. Скраб для тела с ароматом имбирного печенья от Marble lab.
  8. Avene предлагает скраб для мягкого удаления загрязнений и омертвевших клеток.
  9. Увлажняющий скраб для тела с лепестками роз и ароматом спелой вишни от OK Beauty.
  10. Натуральный сухой кофейный скраб с апельсиновой цедрой на масляной основе Aravia Organic Citrus Coffee.

 

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