Как россиянки обошли украинок и белоруссок в че! Что делает их такими привлекательными?

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ВЦИОМ: россиянки признаны самыми красивыми женщинами

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Моя семья » Красота и стиль

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 81% респондентов признали россиянок самыми красивыми женщинами. Это сравнимо с результатами 11 лет назад, когда так думали 76% опрошенных.

ВЦИОМ: россиянки признаны самыми красивыми женщинами
Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Внутри страны среди представительниц разного пола 79% согласны с этим утверждением, а среди мужчин — 84%. Русских женщин от 72 до 84% городских жителей и 86% сельчан, а также 82% представителей обеспеченных слоёв и 73% более бедного населения считают самыми красивыми. Об этом сообщает argumenti.ru.

В рейтинге красоты украинок заняли второе место (11%), а представительниц Белоруссии — третье (5%). Интересно, что жительницам США, Венесуэлы, Филиппин, побеждающим на мировых конкурсах красоты, опрошенные отдали не больше 1%.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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