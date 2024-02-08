Как россиянки обошли украинок и белоруссок в че! Что делает их такими привлекательными?

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 81% респондентов признали россиянок самыми красивыми женщинами. Это сравнимо с результатами 11 лет назад, когда так думали 76% опрошенных.
Внутри страны среди представительниц разного пола 79% согласны с этим утверждением, а среди мужчин — 84%. Русских женщин от 72 до 84% городских жителей и 86% сельчан, а также 82% представителей обеспеченных слоёв и 73% более бедного населения считают самыми красивыми. Об этом сообщает argumenti.ru.
В рейтинге красоты украинок заняли второе место (11%), а представительниц Белоруссии — третье (5%). Интересно, что жительницам США, Венесуэлы, Филиппин, побеждающим на мировых конкурсах красоты, опрошенные отдали не больше 1%.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.