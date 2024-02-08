Как россиянки обошли украинок и белоруссок в че! Что делает их такими привлекательными?

ВЦИОМ: россиянки признаны самыми красивыми женщинами

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 81% респондентов признали россиянок самыми красивыми женщинами. Это сравнимо с результатами 11 лет назад, когда так думали 76% опрошенных.

Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Внутри страны среди представительниц разного пола 79% согласны с этим утверждением, а среди мужчин — 84%. Русских женщин от 72 до 84% городских жителей и 86% сельчан, а также 82% представителей обеспеченных слоёв и 73% более бедного населения считают самыми красивыми. Об этом сообщает argumenti.ru.

В рейтинге красоты украинок заняли второе место (11%), а представительниц Белоруссии — третье (5%). Интересно, что жительницам США, Венесуэлы, Филиппин, побеждающим на мировых конкурсах красоты, опрошенные отдали не больше 1%.